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Kobe: ’’Türkiye en iyisi’’

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant, Türkiye Basketbol Ligi'ne övgüler yağdırdı.

07 Ağustos 2012 Salı 09:53
Kobe: ’’Türkiye en iyisi’’


’nda mücadele eden ABD takımında yer alan yıldızı , ’nin şu anda Avrupa’nın en iyisi olduğunu belirtti.

Avrupa’da oynanan basketbol seviyesinin çok yükseldiğini belirten Kobe Bryant, “Avrupa’nın şu anda en çekişmeli ligi Türkiye’ye ait. Yıllardır İspanya Ligi bu alanda başı çekse de Türkiye şu anda Avrupa’nın en iyi ligine sahip olabilir” dedi.

Kalbinin bir köşesinde de İtalya olduğunu vurgulayan Kobe, “İtalya’da büyüdüm ama ben oradayken basketbol seviyesi çok yüksekti hatta Avrupa’nın en iyisiydi. Şimdi aynı şeyleri söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Lokavt sırasında özellikle Çin ve İtalya takımlarından çok ciddi teklifler olan Bryant, sonunda hiçbir takımla anlaşma sağlayamamış ve NBA sezonu da başlamıştı. Buna rağmen kariyerinin son bölümünü Avrupa’da oynayabileceğini söyleyen ’ın yıldız oyuncusu, bunun kendisi için çok doğal bir şey olduğunu çünkü bu kıtada yetiştiğini de sözlerine ekledi.

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