Kobe, Barcelona forması giydi

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni reklam filmi için İstanbul'a gelen ünlü basketbolcu Kobe Bryant, çekimler sırasında Barcelona forması giydi. THY Twitter hesabından fotoğrafı "Kobe Bryant Türk Hava Yolları Messi forması giydi" şeklinde duyurdu.





Dünyanın en önemli futbol yıldızı Messi ile NBA yıldızı Kobe Byrant, THY'nin reklam filminde birlikte rol alacak. Dün yapılan basın toplantısında reklam filminin içeriğine dair bilgi verilmezken, bugün THY'nin Twitter hesabında Kobe Byrant'ın çekimler sırasında bir fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın altında İspanyolca 'Kobe Bryant Türk Hava Yolları Messi forması giydi" denildi.





Çekimlerin ardından Kobe Bryant Los Angeles'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada bir fast food restoranında kahvaltı yapan Kobe güvenlik önlemleri altında İstanbul'dan ayrıldı.