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Klavye Delikanlıları tuttu mu reytingleri nasıl final yapar mı

İlk bölümüyle türk dizi tarihine yeni bir soluk getiren film tadındaki dizi Klavye Delikanlıları tuttu mu. Klavye Delikanlıları reytingleri nasıl. Sizler için Klavye Delikanlıları dizisini derledik.

06 Ekim 2017 Cuma 11:51
Klavye Delikanlıları tuttu mu reytingleri nasıl final yapar mı

Show TV’nin yeni dizisi Klavye Delikanlıları ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Farklı konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Klavye Delikanlıları reyting sıralamasında kaçıncı oldu? Klavye Delikanlıları için sosyal medyada neler söylendi? İşte detaylar…

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yepyeni hayat pratikleri ve kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle ‘’trol’’ kavramı siyasetten mizaha kadar geniş bir yelpazede kendisine yer edindi. ‘’Klavye delikanlıları’’ tabiri hemen hemen herkesin dilinde pelesenk haline gelmeye başladı. Bu kapsamda dizi sektörü içinde yeni bir ufuk araladı. Show TV’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisi uzun süredir merakla bekleniyordu. Başrollerinde Vildan Atasever, Kaan Yıldırım, Ali Barkın, Seray Sever, Rasim Öztekin ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizi konusuyla genç nesli kalbinden vurmayı başarıyor. İlk bölümü 3 Ekim Salı akşamı ekrana gelen Klavye Delikanlıları’nda trolluğu meslek haline getirmiş insanların hikayeleri anlatılıyor.

Bayram ve Kerem çocukluk arkadaşıdır. Sosyal yönden kendilerini geliştirmeyi başaramayan ikilinin büyük hayalleri vardır. Hayallerine ulaşmak içinde trollük yapmaktadırlar. Lakin, kazandıkları para yurt dışına çıkmaları için yeterli gelmemektedir. Seyran’ın hayatlarına girmesiyle birlikte trollüğü farklı bir seviyeye taşımaya başlarlar. Seyran, özel bir üniversitenin idari işler kadrosunda çalışmaktadır. Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüğü için en büyük açlığı lüks hayattır. Bu nedenle risk almaktan kaçınmaz. Para için her şeyi yapmayı göze almıştır. Okuldaki soruları çalarak öğrencilere parayla satmaktadır. Lakin, bu durum ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez.

Reytingleri Nasıl?

Bayram ve Keremle birlikte daha büyük işlere yelken açmaya karar verir. İlk bölümü ile beğeni kazanan Klavye Delikanlıları reyting sıralamasında ise 7. Olmayı başardı. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın liderliği kimseye vermediği için yayın gününün değiştirilmesi bekleniyor. Öte yandan sosyal medya kullanıcılarından tam not almayı başardı. Klavye Delikanlıları reytinglerde yüz güldürmeyi başardı. Böyle giderse efsane bir iş olarak anılmaya devam edecek. 
 

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