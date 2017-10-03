Klavye Delikanlıları Seyran kimdir? Vildan Atasever biyografisi

Klavye Delikanlıları Seyran kimdir?

28 yaşında İzmir'li. Tam bir İzmir kızı ve güzeli. Yeri geldiğinde çok rahat yeri geldiğinde de tersi pis modellerinden biri. Yetiştirme yurdunda büyüdüğü için okumuş ve okudukdan sonra okulun personeli olarak zengin öğrencilere çaldığı sınav soruları satarak exstra kazanç sağlıyor. Erkeklerden hep nefret etmiştir. İyi ve kaliteli yaşamaktan asla vazgeçmiyor. Yıllar sonra karşısına çıkacak Bayram Seyran'ın aşk ile ilgili aradığı ilacı olacaktır.

Vildan Atasever kimdir?

26 Temmuz 1981 Bursa doğumlu Vildan Atasever, ilk oyunculuğunu Kutluğ Ataman'in yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolü ile oynadı, bu ilk filmi ile 42. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Kadın İsterse dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti ve ardından Zeki Demirkubuz'un yönettiği Kader sinema filmi ile 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Erden Kıral'ın yönettiği Gece sinema filmi ile 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde Dram Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü alan oyuncunun birçok sinema ve dizi projesi bulunmaktadır. Bazı dizi projeleri; Bıçak Sırtı, Samanyolu, Yaz'ın Öyküsü ve en son Muhteşem Yüzyıl'dır.