Klavye Delikanlıları Selen kimdir? Selen Seyven tanıyalım

Klavye Delikanlıları Selen kimdir?

Klavye Delikanlıları Selen karakteri, sosyal medyadaki yaşamın müptelası ve özentisi. Özenti hayatların hastası olduğu için sürekli mutsuz. Sevgilisi Kerem ile çocuktan beri aşıklar. Ya sevdiği adamı tercih edecek yada özendiği hayatı tercih edecek.

Klavye Delikanlıları Selen'i canlandıran Selen Seyven kimdir?

Selen Seyven, 1986 Ankara doğumlu. Tam adı Selen Seyven Katırcıoğludur. Yönetmen Ezel Akay'ın öz yiğenidir. 2004 yılından beri, 18 yaşından beri ekran yüzü. Önce Büyük Buluşma 3 sezon oynayan oyuncu, büyük sıçrayışı Kocamın Ailesi dizisiyle yaptı. O diziden sonra 3 yıldır ekranlara ara vermişti. Şimdi tekrardan ekranlarda.