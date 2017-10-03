Klavye Delikanlıları Kuzen Volki kimdir? Uraz Kaygılaroğlu kimdir

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni dizisi Klavye Delikanlıları Kuzen Volki karakteri ilk bölümde ses getirmeyi başardı. 29 yaşında Sivaslı bir aileden olan sosyal olma sevdalısı Volki, Asosyelliğin bir numaralı düşmanı. Her Şeyi bilen adam kızların Volkisi Çakal'ın önde gideni.

Klavye Delikanlıları Kuzen Volki kimdir?

Çocukluktan beri ailesinden görmediği ilgiyi dayısından gören ve dayısı için canını veren özgüveni tam bir vatandaş. Çakallık neredeyse Volki orada. Hayallerde yaşayan Volkiye bakalım gerçekler neler yapacak!

Klavye Delikanlıları Volkisi canlandıran Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi reklamcılık mezunu Uraz, sıçramasını Pis Yedili dizisiyle yaptı. Burada kilolarından kurtularak 40-50 kilo veren Uraz önce yedi güzel adam ardından Baba Candır dizileriyle başrol oynadı. Şimdi bu dizide adını duyurmak istiyor.