Klavye Delikanlıları Kerem Tanrıverdi kimdir? Kaan Yıldırım'ı tanıyalım

Klavye Delikanlıları Kerem Tanrıverdi kimdir?

Klavye Delikanlıları dizisinde Kerem Tanrıverdi karakterini canlandıran 28 yaşındaki genç yakışıklı oyuncusunun memleketi Bulgaristan. Yabancı olmasına rağmen dili havar yu navar yu kadar. Türkçesi bile 20-30 kelimeyi geçmeyecek karakterdi. İlişki durumu sürekli karışık. Atarlı bir partner aşkı için herşeyi yapar. Arabesk modu her zaman açık, çenesi düşük. Askerliğe gitmedi kaçmaya devam ediyor. Gündüzleri sütçü peynirci, akşamları korsan taksi ve trol. En çok kullandığı kelime Baboş.

Kaan Yıldırım kimdir?

1986 doğumlu Kaan Yıldırım, Brunel Üniversitesi pazarlama bölümü mezunu. İlk olarak KAyıp dizisiyle karşımıza çıksada başrolü Ulan İStanbul ve Adı Mutluluk dizileriyle yaptı. Şu anda Klavye Delikanlıları dizisinde Kerem karakterini canlandırıyor.