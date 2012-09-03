Klasnic şehri gezdi ve gitti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da Ivan Klasnic harekatı sonuçsuz kaldı.





Kırmızı-Siyahlılar, geçen sezon Bolton Wanderers forması giyen Hırvat forveti şehre getirmiş ve son pürüzleri gidermek üzere görüşmelere başlamıştı. Ancak kulübün ikinci başkanı Mehmet Kızıl yaptığı açıklamada transferin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.





32 yaşındaki yıldız oyuncu ile Antep'te görüştüklerini belirten Kızıl, şehirde geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısı nedeniyle futbolcunun ailesini ikna edemediğini ve bu nedenle transferin iptal olduğunu açıkladı. Twitter hesabından da haberi duyuran Kızıl, ellerinde sadece hatıra olarak bir fotoğraf kaldığını yazarak Klasnic ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.