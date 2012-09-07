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KKTC’de 2 bakan görevden alındı

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, ’kurultay hesaplarının ve Başbakanlık makamına duydukları güvensizliği’ gerekçe göstererek Sağlık Bakanı ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı’nın görevine son verdi.

07 Eylül 2012 Cuma 22:20
KKTC’de 2 bakan görevden alındı

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst'ü görevden aldı.

Küçük, kararına gerekçe olarak 'Bakanlar Kurulu'nun uyumlu ve ahenkli çalışmasına imkan yaratma' istediğini gösterdi.

İki bakanın 'kurultay hesaplarının ve Başbakanlık makamına duydukları güvensizliğin diğer kabine üyelerini rahatsız ettiğini kaydeden Küçük, konuyla ilgili yazılı açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:


Hükümet olarak sorumluluğum gereği ülkemize hizmette ve icraatlarımızın yürütülmesinde son derece sakıncalar yaratan ve siyasal etikle asla örtüşmeyen bu davranışlar, Başbakan olarak beni bu konuda gerekli tedbiri almaya zorlamıştır.

Hangi gerekçeyle olursa olsun hiç kimse hükümetimizi ve dolayısıyla partimizi güçsüz, etkisiz kılamaz, gösteremez, üstelendiğimiz görevde başarısızlığa itemez.

Karşılıklı güvensizliğin oluştuğu bu ortamda, Bakanlar Kurulumuzun uyumlu ve ahenkli çalışmasına imkan yaratmak adına Sayın Ahmet Kaşif ve Sayın Kemal Dürüst'ün kabinemdeki görevlerine son vermiş bulunuyorum. Bu vesileyle hem Sayın Kaşif'e hem de Sayın Dürüst'e bugüne kadar kabinemdeki çalışmalara koydukları katkı için teşekkür eder, başarılar dilerim.''

10 GÜN İÇİNDE YENİ BAKANLAR ATANACAK
10 gün içinde yeni atamaların yapılacağını dile getiren Küçük, bu süreçte Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kendisinin; Sağlık Bakanlığı'na ise İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun vekalet edeceğini kaydetti.

KAŞİF: KIRGIN DEĞİLİM
Öte yandan, Başbakan İrsen Küçük tarafından üç yıldır yürüttüğü Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Görevden alındığımı basından öğrendim... Kırgın değilim, aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Kurultayda adayım, 21 Ekim'de sağduyu galip gelecek. Doğru akan su, yolunu bulur'' dedi.

Başbakan İrsen Küçük başkanlığındaki kabine, 17 Mayıs 2010'dan beri görev yapıyor. Kabinede 6 Nisan 2011'de de değişiklik yapılmıştı.

İktidar partisi UBP'nin kurultayı 21 Ekim'de yapılacak. Kurultay için şu ana kadar İrsen Küçük ve Ahmet Kaşif adaylıklarını açıkladı.
 

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