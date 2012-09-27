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Kızını tavlayana 65 milyon dolar verecek

Hong Konglu bir milyarder eşcinsel olan kızını tavlayıp ’doğru yola döndüren’ erkeğe 65 milyon dolar vaat etti.

27 Eylül 2012 Perşembe 11:10
Kızını tavlayana 65 milyon dolar verecek

  Hong Kong sosyetesinin aranan isimlerinden olan genç kız babasına inat kız arkadaşıyla davetlerde boy gösteriyor

Evlenmek isteyen gençlerin en büyük dertlerinden biri olan 'başlık parası' Hong Kong'da tersine döndü.

Ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan Cecil Chao, kızını tavlamayı başaran erkeğe mal varlığının önemli bir kısmını vereceğini açıkladı.

76 yaşındaki Chao'nun bu isteğinin tek sebebi, 33 yaşındaki kızı Gigi'nin cinsel olarak kadınlardan hoşlanmaya başlaması. Gençliğinde erkek arkadaşları olan Gigi, son yıllarda lezbiyen olduğunu açıkladı ve kadınlarla ilişki yaşamaya başladı. Kızı konuşmuyor n Kızını tavlayıp, tekrar heteroseksüel yapmayı başaran erkeğe 65 milyon dolar vereceğini söyleyen Chao, 'Erkeğin zengin ya da fakir olması önemli değil. Önemli olan kızımı düşünmesi ve iyi niyetli olmasıdır" dedi. Kızının son dönemde Hong Kong dışında evlendiğini yalanlayan Chao, 'Çok iyi eğitimli ve düzgün bir kızım var ama onu mutlu edecek biri yok" dedi. Bir yatırım şirketi sahibi olan 33 yaşındaki Gigi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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