Kızılcahamam dört köşe

Spor Toto 2. Lig Beyaz Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Kızılcahamamspor, camiasına büyük bir sevinç yaşatıyor.





Topladığı 12 puanla namağlup lider durumda bulunan Kızılcahamamspor'un başarısı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal'ı da mutlu etti. Ünal, geride kalan 4 haftalık periyotta takımın kazanma hırsından ve oyunundan oldukça memnun olduğunu söyledi.





Takımın performansının her hafta daha iyiye gittiğini belirten Ünal, ''Anadolu Selçukluspor gibi zor bir rakibi yendikleri için futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Geçen seneden bazı oyuncularımız ile yollarımızı ayırmamıza rağmen, gelen futbolcularımız onların yokluğunu aratmıyor. Artık oyuncu değişikliklerinde sahaya kimin gireceğini bile tahmin edemiyorum'' dedi.





Kızılcahamam halkının takımlarına sahip çıktığını da ifade eden Coşkun Ünal, ''Bir diğer mutluluğumuz ise Kızılcahamam halkının takımlarını sahiplenmeleri. Deplasmanlarda dahi 100-150 taraftarı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kızılcahamam halkının artan desteği ile takımımızın daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum'' diye konuştu.





Transfer döneminde takımı güçlendirmek için de çalışmalara gireceklerini vurgulayan Ünal, ''Geçen sene de lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık, ancak yaşanan bazı problemler nedeni ile bunu sürdürememiştik. Takımımızın Eyüpspor deplasmanından da galibiyet ile döneceğine ve seriyi sürdüreceğine inanıyorum. Tesisleşme konusunda da çalışmalara devam ediyoruz. Hem ilçeye, hem de takıma yakışır bir tesisi önümüzdeki yıla yetiştirmek istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.



