Kışladaki askere tek tek inceleme!

Askeri birlikte incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı da İdari Tahkikat Heyeti kurdu. Soruşturma kapsamında şehit askerlerin tüm geçmişleri didik didik araştırılacak.

Uzmanlardan oluşan heyet, olayla ilgili ön raporu incelemeye başladı. Heyet, ön rapordan sonra olayın meydana geliş şekli, emir komuta zinciri ile teknik boyutta herhangi bir eksiklik veya göreve itaatsizlik olup olmadığı da dahil olmak üzere ayrıntılı bir rapor isteyecek. Ayrıntılı rapordan sonra tahkikat heyeti kendi değerlendirmesini yapacak. Bundan sonra olayı askeri mahkemeye taşıması ve bu kapsamda cephanelikten, tasnif ve depolamadan sorumlu askeri yetkililer hakkında dava açması bekleniyor. Kışla komutanı ve ilgili komutanların açığa alınabileceği de belirtildi.

Yazışma ve telefon dökümüne bakılıyor



Kışlada yürütülen soruşturma kapsamında hem askeri hem sivil savcılık, yaralanan ve birlikte bulunan tüm askerlerin ifadesini aldı. Savcılık ve polis, birlikte bulunan tüm askerlerin geçmişe dönük yaşantıları hakkında araştırma yapıyor. Çok gizli yürütülen soruşturma kapsamında askerlerin yaşadıkları şehirler, yazışmaları, cep telefonu görüşmelerinin dökümleri tek tek incelenecek. Ön inceleme sonrası olayda ihmal varsa Eskişehir’deki askeri savcılık soruşturmayı yürütecek. Ancak sabotaj olduğuna ilişkin deliller bulunursa soruşturma, İzmir Bölge Ağır Ceza Mahkemesi eliyle sürdürülecek.

Her asker için ayrı ayrı dava

Emekli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Selçuk, sivil veya askeri savcılığın kusuru görülen sorumlu komutanlar hakkında şehit her asker için ayrı ayrı “dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet” suçundan haklarında davalar açabileceğini söyledi.

100 bin mühimmat çevrede

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda meydana gelen patlamada, 100 binin üzerinde mühimmatın çevreye yayıldığını söyledi. Patlamanın ardından, hem askeri hem de sivil makamların çok yönlü soruşturma başlattığını belirten Balkanlıoğlu, şu bilgiyi verdi: “Bölgede hasar gören evlerle ilgili Başbakanımızın talimatıyla valiliğimiz emrine şimdilik 500 bin lira istemiştik, o para gönderildi. İhtiyaç halinde ucu açık. Kışlanın taşınması söz konusu. Bu konuyu bakanımız Veysel Eroğlu ile değerlendirdik. Orman’dan istenmesi halinde kışla ve silah depoları, yerleşim merkezinden uzak bir yere taşınacak. Bu değerlendiriliyor. Bakanımız yer vermeye hazır olduğunu belirtti.” Çelik yelek ve miğferli askerler kışla ve çevresinde adım adım mühimmat ararken, patlamanın yaşandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası yakınlarında yaşam normale dönmeye başladı. Köylüler, hasar tespit çalışmasını beklemeden, binalarını onarmaya başladı.

Bu bayraklar şehitler için

Afyonkarahisar’da şehit olan 25 askerin acı haberi ailelerine ulaşınca, sokaklara, mahallelere hüzün çöktü. Yurdun dört bir yanındaki şehit evleri ile çevreleri bayraklarla donatıldı. Antalya’dan Bursa’ya, Trabzon’dan Aksaray’a yurdun dört bir yanında bayraklar vardı. Afyonkarahisar başta olmak üzere bir çok yerde, evlerine bayrak asarak, şehitlerin acısını paylaşanlar da oldu. Türkiye dün bayraklarla bezenmişti ama bu kez bayram sevinci için değil, 25 şehidin acısı içindi.

‘155’i arayın

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından dağıttığı el ilanlarıyla patlayıcı maddelere karşı uyarıda bulundu. Cami ve kahvelere asılan “Lütfen Dikkat” diye başlayan broşürde, 3 tip el bombasının fotoğrafı yer alıyor. Bu tip el bombalarından biriyle karşılaşanların kesinlikle dokunmaması gerektiğinin belirtildiği uyarı broşüründe, şunlar yer alıyor: “Kesinlikle hareket ettirmeyin. Hemen oradan uzaklaşın ve kimseyi yaklaştırmayın. Derhal 155 Polis İmdat hattını arayarak karşılaştığınız cisimle ilgili ihbarda bulunun.”