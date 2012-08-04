Kış makyajında moda ’iddia’

2012-2013 Sonbahar Kış makyaj trendleri kadının gücünü dünyaya gösterir nitelikte... Ayakları yere basan, iktidar sahibi, güçlü, başarılı ve akıllı kadınlar... İmaj bu.



Defilelerden ilham alacak olursak; eyeliner oyunları gözlerimizi çepeçevre saracak. Gözler baskın. Ama gözler baskınken yüzün diğer tarafları çıplak gibi görünecek.



Dudaklarda ise bordo, koyu kırmızı tonları ağırlıkta... Yine gözlerde olduğu gibi, dudaklar çok koyu ise gözler doğal haline bırakılacak.