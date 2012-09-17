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Kırsal’da mücadele

ÖZEL tim polisinin şehir merkezleri dışında, kırsalda terörle mücadele için kullanılması amacıyla 2010 yılında başlatılan proje, erken tamamlanıyor.

17 Eylül 2012 Pazartesi 14:38
Kırsal’da mücadele

2015 yılına kadar 6 bin olan polis özel timinin sayısının 11 bine çıkarılması planı öne çekildi. İçişleri Bakanlığı, polisten 5 bin kişiyi daha belirleyerek, özel harekata aldı.

Başbakan Erdoğan açıklamıştı

İlk kez Başbakan Tayyip Erdoğan 2010’da, terörle mücadele çerçevesinde iç güvenlikte polisin kullanılmasıyla ilgili bir çalışma yapıldığını, bölgelerin hassasiyetine göre bu konuda adım atılacağını açıklamıştı.

Üç yıl erken tamamlandı

İçişleri Bakanlığı’nın 54 ilde görev yapan 6 bin özel tim polisi sayısını 2015’e kadar 11 bine çıkartmak için başlattığı çalışma, son aylarda tırmanın terör olayları nedeniyle hızlandırıldı. Başbakan Erdoğan’ın da talimatıyla, 2015 yılına kadar aşamalı yapılması planlanan artış, bir defada gerçekleştirildi.

5 bin polisin eğitimi başladı

Bakanlık, Özel Harekat Yönetmeliği çercevesinde, “yaş sınırına uyan ve operasyonel kabiliyet” özelliği olan polislerden 5 binini belirledi. Özel eğitime tabi tutulan polislerin yıl sonuna kadar eğitimlerini tamamlayarak, Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadelede görev yapmaları sağlanacak.

Hem mücadele, hem iyileştirme

Kırsaldaki operasyonlarda bu polislerin aktif olarak kullanılmasına yıl sonunu kadar başlanacak. Özel tim polislerinin eğitiminin Ankara Gölbaşı’ndaki merkezde yapıldığı bildirildi. Ak Parti kurmayları, “Hem terörle etkin mücadele edeceğiz, hem demokratikleşme adımları atacağız. Konsept bu” dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin daha önce yaptığı açıklamada, bu çalışma ile ilgili şunları söylemişti:

Bakan çerceveyi çizmişti

“Polisimiz, jandarmamız ve diğer iç güvenlik birimlerimiz her zaman operasyon yapmaya hazırdır. Polis operasyonlarda yerine ve gereğine göre daha etkin rol alacaktır. Terörün daha çok gerçekleştiği ya da gerçekleşme ihtimalinin ağırlıklı olduğu yerlerde operasyon yapacak. Bu da bizim bakanlık olarak geliştirdiğimiz bir çalışma yöntemi. Terörle mücadelede yapısal ve yönteme ilişkin yenilikler ve değişiklikler olacaktır. Bu yapıda ne asker dışarıya alınmıştır, ne de polis tamamen işin içine dahil edilmiştir.”

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