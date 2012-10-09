Kırmızı ruj kullanmanın yolları

Kırmızı ruj sürerken, dağılmasını önleyebilmek için önce bir kat nemlendirici kullanarak dudak hatlarınızı belirginleştirin.



Kırmızı ruju; dudak çerçeve dışına taşırmadan sürmek için fırçadan yardım alabilirsiniz. İnce uçlu fırçalarla dudakların dış çevresini doldurup iç kısmını rujun orijinal ucuyla boyayabilirsiniz.



Eğer tüm dikkatinize rağmen kırmızı ruj dağıldıysa, temiz bir kulak temizleme çubuğunu makyaj temizleyici kreme batırıp fazla ruju temizleyin.



Makyajınızda kırmızı ruj kullandığınızda göz makyajınızı ve yanaklarınıza sürdüğünüz allığın miktarını en aza indirin.



Mum ışığında yemek yiyeceğiniz özel bir akşamda kırmızı ruj kullanımında tamamen serbestsiniz. Kırmızı ruj, mum ışığında daha yumuşak görünür.



Dudaklarınızın daha ilgi çekici ve daha dolgun görünmesini istiyorsanız, kırmızı ruj sürdükten sonra sadece üst dudağınızın ortasına şeffaf renkte dudak parlatıcısı sürün. Dudaklarınızın ışıltıyla parlayacaktır.



Günlük hayatta kırmızı ruj seçimini mat renkli olanlardan yana kullanın. Göz makyajınızda ise krem ve bej renkte farları tercih edebilirsiniz.



Rujunuzu kalıntı bırakmadan temizlemek istiyorsanız, makyaj mendillerini kullanabilirsiniz. Temizlemeden sonra dudaklarınızdaki nem oranını korumak için yoğun nemlendirme sunan dudak balmlarını kullanabilirsiniz.