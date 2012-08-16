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Kırmızı plakalar 454 bin liralık benzin yaktı

TBMM’de ihtisas ve uluslararası komisyon başkanlarının makamlarına tahsisli araçların 1 yıllık yakıt harcamalarının Meclis’e faturası 454 bin lira oldu.

16 Ağustos 2012 Perşembe 09:05
Kırmızı plakalar 454 bin liralık benzin yaktı

Benzin rekoru AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Uslu'da.

CHP’li Mahmut Tanal, taşıt masraflarını düşürmek için son iki dönemdir makam aracı satın almak yerine kiralama yöntemini tercih eden Meclis’te, makama tahsisli araçların yakıt harcamalarını gündeme taşıdı.

Vatan'ın haberine göre Tanal, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e, 24. dönem parlamentosunun ilk yılında komisyon başkanlarının kullandıkları makam araçlarının ne kadar yakıt masrafı olduğunu sordu.

Tanal’ın önergesine Çiçek adına yanıt veren AK Partili TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam’ın açıkladığı bilgiler TBMM İhtisas ve Uluslararası Komisyon başkanları için aylık 2 bin lira bedelle kiralanan 28 makam aracı için meclis bütçesinden 1 yılda 454 bin liralık harcama yapıldığını ortaya koydu.

Sağlam’ın verdiği bilgiye göre yakıt masrafı dikkate alındığında makam aracını en fazla kullanan isim Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Zeynep Armağan Uslu oldu. Uslu’nun makam aracının 1 yıllık yakıt harcamalarının TBMM’ye faturası 30 bin 887 lira oldu. Uslu’yu 25.4 bin liralık yakıt harcamasıyla Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Ziyaettin Akbulut izlerken, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Nabi Avcı da 24.6 bin liralık yakıt faturasıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu rakamlara göre Meclis, Uslu, Akbulut ve Avcı’nın makam araçları için aylık ortalama 2 bin liralık yakıt faturası öderken, AB Uyum Komisyonu Başkanı Sayım Tekelioğlu ise 1 yılda sadece 6.4 bin liralık yakıt masrafı çıkarttı.

Sağlam’ın yanıtı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanvekili S. Sadi Bilgiç’e de makam aracı tahsisi edildiğini de ortaya koydu. Komisyon Başkanı Lütfü Elvan’ın makam aracı için 1 yılda 20 bin 464 lira yakıt harcaması yapan Meclis, Başkanvekili Bilgiç için de 15 bin 464 liralık yakıt masrafını üstlendi. Böylece TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkan ve Başkanvekili’nin yakıt harcamasının Meclis’e 1 yıllık faturası 30 bin liraya yaklaştı.

REKOR ONDA

Benzin rekoru Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Zeynep Armağan Uslu’da. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Uslu, Başbakan Erdoğan’ın Meclis grubunda yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamamıştı.

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