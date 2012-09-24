Kırklarelili sporcu Balkan Şampiyonu oldu





Kırklarelili tekvandocu Havva Burçe Göçmez, yaptığı açıklamada, 22-23 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenen 14. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda genç bayanlar kategorisi 59 kiloda şampiyon olduğunu söyledi.





Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu olduğunu belirten Göçmez, ''Şampiyonada derece yapacağıma inanarak rakiplerimin karşısına çıktım. 4 rakibimi de yenerek şampiyon oldum. Ülkemize ve Kırklareli'ye şampiyon olarak dönmenin gururunu yaşıyorum'' dedi.





Göçmez, bu yıl düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası ve Ümitler Türkiye Şampiyonasında da ikinci olduğunu anımsattı.



