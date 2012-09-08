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Kırca'ya hapis cezası

Sevgilisinin evinde armatör Kahraman Sadıkoğlu ile polise saldıran Levent Kırca, 2 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

08 Eylül 2012 Cumartesi 16:04
Kırca'ya hapis cezası

 

Yıllarca 'Olacak O Kadar' diyereek vatandaşı güldüren Levent Kırca'nın polis-sarhoş tiplemeleri bu kez gerçeğe dönüştü.

6 ay önce yaşanan ve Levent Kırca'nın başını derde sokan olay şu şekilde gelişti;

Levent Kırca, sosyetik sevgilisi Aslı Çetiner'in Kavacık'taki evine gitti. Yanında Savarona'nın sahibi armatör Kahraman Sadıkoğlu da vardı.  Bu sırada 155 Polis İmdat'a bir ihbar gitti. İhbarda, Sadıkoğlu'nun 103 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ağabeyi Celal Sadıkoğlu'nun da Çetiner'in Kavacık'taki evinde olduğu belirtildi. Yine aynı saatlerde bir iş adamı ile avukatı, Çetiner'in evine gitti. İşte ne olduysa bu sırada oldu.

İddiaya göre sarhoş olan Kırca, eve gelen polislere ve avukata saldırdı.Saldırıya iş adamı Kahraman Sadıkoğlu da katıldı. Şikayet üzerine ikili hakkında Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ve dava önceki gün sonuçlandı.

Takvim gazetesinden Mevlüt yüksel'in haberine göre; Kırca ve Sadıkoğlu'na 2 yıl 20 gün hapis cezası verildi.Ayrıca ikili polis ve memura hakaretten 14 bin 160 TL para cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz için Yargıtay'a gitti. Yargıtay, söz konusu kararı onarsa Kırca ve Sadıkoğlu 2 yılı aşan suçlarda erteleme ve para cezası olmadığı için hapse girecek.               

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