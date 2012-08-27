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Kıran: ’’Beşiktaş gürül gürül geliyor’’

Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçta ortaya koydukları futbolun gelecek için kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

27 Ağustos 2012 Pazartesi 02:30
Kıran: ’’Beşiktaş gürül gürül geliyor’’
Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan  Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, takımlarının ortaya koyduğu performanstan dolayı futbolcular, teknik heyet ve taraftarlara teşekkür ederek, ''İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun, küllerinden yeniden doğan Beşiktaş için bize umut verdi. Korku bocalar, cesaret her zaman bir çıkış yolu bulur. Beşiktaş, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan en kısa sürede çıkacaktır. Taraftarımız buna inansın, desteğini devam ettirsin. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu akşam bunun ilk sinyallerini gördük. Çok daha iyi olarak devam edeceğiz'' diye konuştu.

Beşiktaşlı yönetici Kıran, Galatasaray karşısında yitirdikleri 2 puanı ilerleyen maçlarda telafi edeceklerine inandığını vurgulayarak, ''Bu takıma olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Beşiktaş gürül gürül geliyor'' derken, Galatasaray'ın maçta favori olarak gösterildiğinin ifade edilmesi üzerine ise, şunları kaydetti:

''Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanır. Beşiktaş'ın bundan önce yaptığı pahalı transferler, yıldız transfer politikalarıyla elde ettiği başarılar ortadadır. Yönetim olarak ortaya koyduğumuz felsefe hovardaca para harcamadan, makul oyuncularla yola devam etmektir. Bunun doğru bir felsefe olduğunu bu maçta gördük.''

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili soruya Kıran, ''Hakemlerle ilgili konuşmayacağım. Yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Burak konusunda da, bir oyuncuyla ilgili konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum. Kamuoyu zaten kendisine gereken değeri ve cevabı verecektir. Ben penaltı olmadığını gördüm'' şeklinde cevap verdi. 

Penaltı pozisyonunun ardından yaşadığı sinir krizi nedeniyle maç tamamlanmadan protokol tribününü terk eden Kıran bu konuda ise, ''Tepkim penaltı pozisyonunaydı, verilen kararaydı. Ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor'' dedi. 

Tamer Kıran, Galatasaraylı yöneticileri karşılamamalarının özel bir sebebi olmadığını belirterek, ''Aşağıda yoğun bir şekilde işlerimiz vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Yönetimler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olur. Herkes kendi camiasının çıkarı için uğraşıyor. Bunu fazla büyütmeye gerek yok'' şeklinde konuştu. 

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