Kına gecelerinde Osmanlı modası

Dugun.com, düğüne bir adım kala gerçekleşen en eğlenceli ve renkli etkinliklerden olan kına gecelerini mercek altına aldı. Değerlendirme sonucunda, her 10 gelinden 7’sinin saray kültürünü kına gecelerine taşımak istediği ortaya çıktı.



Döneme ait motiflerle bezeli yüzükler ve taçlar ile saray elbiseleri kına gecesinin yıldızı olan gelinlerin en çok tercih ettiği alternatifler arasında yer alıyor.



Aksesuvarlarda Hürrem yüzüğü ve tacı ilgi görüyor

Kına gecesi için alışverişe çıkan gelin adaylarının aksesuvar tercihi çoğunlukla Hürrem yüzüğü ve tacından yana oluyor. Bindallı geleneğini de değiştiren yeni gelinler onun yerine Osmanlı sultanlarının saray elbisesini andıran giysileri seçiyor.