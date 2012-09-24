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'Kimse bana baskı uygulayamaz'

Balyoz davasında verdiği kararla Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Ömer Diken ilk kez konuştu.

24 Eylül 2012 Pazartesi 19:05
'Kimse bana baskı uygulayamaz'

Kararın içeriğine ilişkin değerlendirme yapamayacağını belirten Diken, “Kararla ilgili konuşmamız doğru olmaz. Gerekçeli kararımızı mümkün olan en kısa sürede hazırlayacağız" dedi. Çok tepki çeken, sanıkların “babalık ve kocalık haklarından mahrumiyetine" ilişkin kararla ilgili olarak Başkan Diken, “Bu yasada olan bir şey. Biz yazmasak bile bu İnfaz Savcılığı’nca uygulanacaktı. Zaten yeni Medeni Kanuna göre kocalık hakkının mahrumiyetinin uygulanma koşulları yok. Bu tür kararlarda bu madde zaten yazılıyor" ifadelerini kullandı. Perşembe günü açıklanacağı söylenen kararın Cuma gününe kalması üzerine “baskı gördüler" şeklinde ortaya atılan iddialara tepki gösteren Diken, “Kimse bana baskı uygulayamaz. Mümkün değil. Zaten müzakereler sırasında telefonum bile yanımda değildi. Telefonum korumalardaydı. Tek tek sanıkları değerlendirdik. İlk gün(Perşembe) yetiştiremedik. Saat geç olunca yorulduk. Yanlış karar vermemek adına da ertesi güne bıraktık. Yorgunluk hatayı beraberinde getirdiği için böyle bir karar aldık" dedi. Kararın 17.00’den sonra açıklanması ile ilgili olarak çıkan “Borsa’nın kapanmasını beklediler" şeklindeki iddialarını da değerlendiren Diken, “Ben 17.00’den önce hazırdım. Ancak Jandarma güvenlik önlemlerini tamamlayamamıştı. O nedenle kararın açıklanması 17.00’yi geçti" dedi

(DHA)

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