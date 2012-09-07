Kimlikler saptanınca ortaya çıkan skandal

Patlama ile ilgili ortaya çıkan bilgiler daha çok tartışılacak gibi.

İddialara göre patlamanın olduğu birlikte genel olarak kısa dönem erler askerlik yapıyordu. Şehit askerlerin kimliklerinin belirlenmesiyle birlikte bu iddia doğru çıktı. İşin can alıcı noktası ise şehit olan erlerin çoğu acemi birliklerinden yeni gelen kısa dönem erler olması...

Bir başka iddia ise patlayan bombaların 1936-1937 yıllarında ABD yardımıyla Türkiye'ye geldiği.

'BOMBALAR 76 YILLIK'

'Terör saldırısı' ve 'sabotaj' iddialarının ardından ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Patlayan bombaların 1936-1937 yıllarında ABD yardımıyla geldiği iddia edildi.

76 yıllık bombalardaki metal yorgunluğu ve yıpranmanın da bu patlamaya neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu bombaların yeni nesil patlayıcıların aksine, ateşleme sistemlerini üzerlerinde barındırdığı belirtiliyor.

Şehit askerlerin 11’i üniversite mezunu

Afyonkarahisar’da yaşanan patlamadaki şehitlerden 11’i kısa dönem er askerlik görevini yapıyordu

Aralarından ABD’deki Teksas Üniversitesi’nde yapandan makine mühedisine, bilgisayar öğretmeninden iç mimara kadar değişik branşlarda eğitim almış isimler vardı.

- Çavuş Emrah Aral (Manisa): 25 yaşındaki matematik öğretmeni Ural, askere gitmeden önce Gölmarmara’da vekil öğretmenlik yaptı.

- Er Emre Yıldırım (Nevşehir): Sakarya Üniversitesi mezunu olan Yıldırım 25 günlük askerdi.

- Piyade Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç (Isparta): 24 yaşında şehit olan Eriç de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştu.

- Er Tolga Taştan (Tokat): Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuydu.

- Er Ahmet Tosun (Adana): Bilgisayar öğretmeni olan Tosun 25 yaşındaydı.

- Er Macit Coşkun (Zonguldak): Maden mühedsini olan Coşkun da 26 yaşındaydı.

- Er Emrah Kartal (Zonguldak): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olduktan sonra, Teksas Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimi alan Kartal da 26 yaşındaydı.

- Er Onur Fikret Dülger (Trabzon): 25 yaşında şehit olan Dülger, Kıbrıs’ta bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitirdi.

- Onbaşı Burak Ümit Gedik (Erzincan): İTÜ Makine Mühendisliği mezunu Gedik 27 yaşındaydı. Onbaşı Hayri Kaya (Gaziantep): Bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapan 25 yaşındaki Kaya da kısa dönemdi.

- Er Mehmet Emre Özer (Gaziantep): Özer, Abant İzet Baysal Üniversitesi İşletme mezunuydu.

ACI HABER BÖYLE VERİLDİ

Kışla önünde oğullarından bir umut bekleyen ailelere acı haber üst düzey subaylar tarafından verildi.

3 ay sonra baba olacaktı

Şehit bilgisayar öğretmeni Ahmet Tosun’un 1.5 ay önce kısa dönem olarak askere gittiği, eşinin hamile olduğu, 3 ay sonra baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Patlama haberini televizyonda izledikten sonra baba Celil Tosun, Afyonkarahisar’a giderken, şehidin 6 aylık hamile eşi Seda, annesi Raziye, ağabeyi polis memuru Hasan ve diğer aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde bir lisede bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Tosun’un, bir yıl önce evlendiği, eşi Seda Tosun’un da 6 aylık hamile olduğu belirtildi.

Şehidin yakınları, “Ahmet terhisine yakın günlerde bebeğini kucağına almayı hayal ediyordu. Baba olmanın heyecanını yaşıyordu. Şimdi çocuğu babasız büyüyecek” diye gözyaşı döktü.

Atamasını bekliyordu

Şehit 25 askerden biri olan Emrah Aral’ın matematik öğretmeni olduğu ve KPSS’den aldığı 85 puanın ardından atama beklediği ortaya çıktı. 1 aylık asker olduğu belirtilen Emrah Aral’ın amcası Hasan Aral, yeğeninin Ramazan Bayramı’ndan 10 gün önce vatani görevine başladığını, ilk görev yeri olan Samsun’dan sonra Afyonkarahisar’a gittiğini söyledi. Emrah Aral’ın askere gitmeden önce vekil öğretmenlik yaptığını kaydeden amca Aral, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Askerliğini bitirip, görevine başlamayı hayal ediyordu. Bundan dolayı dağıtım iznini bile kullanmadı. Afyonkarahisar’a geleli 3 gün olmuş, 3 günlük askerin cephanelikte işi ne? Biz bunu anlayamıyoruz.”