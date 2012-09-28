Kim Başbakan olacak !

Başbakan Erdoğan’a yakın kaynaklara göre, bu isimlerin kimler olabileceğini anlayabilmek aslında zor değil. Erdoğan’ı yakından tanıyanlar şunu biliyor. Erdoğan, siyasette her zaman kritik noktalara kamuoyunda adı geçenleri değil, kendi bildiklerini göreve getiriyor. Bunlar, gençlik yıllarından beri kendisiyle siyaset yapmış, yıllarını beraber geçirdiği isimler.

Lise yıllarından tanışıyorlar

Bu isimlerin başında Abdullah Gül geliyor. Erdoğan Gül’le lise yıllarından tanışıyor. Dostlukları 40 yıl öncesine, Milli Türk Talebe Birliği günlerine dayanıyor. Bülent Arınç’la ilişkileri de öyle. Arınç, MSP günlerinden, RP kuruluşundan beri beraber olduğu bir isim.

Gelenekten gelen isimlere güveniyor

Kadir Topbaş’la abi-kardeş ilişkileri MSP’den beri devam ediyor. Binali Yıldırım’la yine Topbaş’la olduğu gibi MSP’den, Beyoğlu Gençlik Kolları’ndan beri tanışıyor. Tayyip Erdoğan’ın bir de siyasi süreç içinde tanıdığı isimler var. Ancak Erdoğan’ın, önemli noktalara getireceği insanlar, gelenekten tanıdığı isimlerden oluşuyor.

Kurtulmuş'u imam hatipten tanıyor

Örneğin, Numan Kurtulmuş, Milli Görüş hareketinde ailece görev almış, Milli Görüş geleneğinden gelen Fatih’li bir ailenin çocuğu. Erdoğan, kendisini 5 yıl önde olduğu İmam Hatip Lisesi’nden beri tanıyor. Kurtulmuş’un babası İskenderpaşa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti’nin de kurucusu. Erdoğan, Kurtulmuş’un babasını da çok yakından tanıyor.

Milli Görüş hareketine yön verdiler