Kim Başbakan olacak !

Başbakan Erdoğan’a yakın kaynaklara göre, bu isimlerin kimler olabileceğini anlayabilmek aslında zor değil. Erdoğan’ı yakından tanıyanlar şunu biliyor. Erdoğan, siyasette her zaman kritik noktalara kamuoyunda adı geçenleri değil, kendi bildiklerini göreve getiriyor. Bunlar, gençlik yıllarından beri kendisiyle siyaset yapmış, yıllarını beraber geçirdiği isimler.
Lise yıllarından tanışıyorlar
Bu isimlerin başında Abdullah Gül geliyor. Erdoğan Gül’le lise yıllarından tanışıyor. Dostlukları 40 yıl öncesine, Milli Türk Talebe Birliği günlerine dayanıyor. Bülent Arınç’la ilişkileri de öyle. Arınç, MSP günlerinden, RP kuruluşundan beri beraber olduğu bir isim.
Gelenekten gelen isimlere güveniyor
Kadir Topbaş’la abi-kardeş ilişkileri MSP’den beri devam ediyor. Binali Yıldırım’la yine Topbaş’la olduğu gibi MSP’den, Beyoğlu Gençlik Kolları’ndan beri tanışıyor. Tayyip Erdoğan’ın bir de siyasi süreç içinde tanıdığı isimler var. Ancak Erdoğan’ın, önemli noktalara getireceği insanlar, gelenekten tanıdığı isimlerden oluşuyor.
Kurtulmuş'u imam hatipten tanıyor
Örneğin, Numan Kurtulmuş, Milli Görüş hareketinde ailece görev almış, Milli Görüş geleneğinden gelen Fatih’li bir ailenin çocuğu. Erdoğan, kendisini 5 yıl önde olduğu İmam Hatip Lisesi’nden beri tanıyor. Kurtulmuş’un babası İskenderpaşa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti’nin de kurucusu. Erdoğan, Kurtulmuş’un babasını da çok yakından tanıyor.
Milli Görüş hareketine yön verdiler
Fatih’te, Milli Görüş hareketine yön verenler arasında, Kurtulmuş ailesi, Önügören ailesi (Osman Nuri Önügören MSP’nin kurucularından) Çamlı ailesi ve (Zeki Çamlı, Milli Nizam ve MSP’nin kurucularından), Ergün ailesi başta geliyor.
Başbakan yerini kime bırakacak
Burada iki soru var. Başbakan yerine kimi bırakacak? İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na kimi aday gösterecek. Yukarıda söylediğimiz gibi, Erdoğan’ın kimi hangi noktalara getirdiğine bakıldığında, hep geçmişten getirdiği isimler. Sonradan gelenlere verdiği görevlerse, “Tali” görevler.
Gül isterse Erdoğan 'yok' diyemez
Buradan bakılınca, Erdoğan’ın Başbakanlığı kimlere verebileceği ortaya çıkıyor. Bülent Arınç, bu dönem sonunda emekli olup, siyaseti bırakıyor. Eğer Abdullah Gül isterse, Tayyip Erdoğan kendisine “yok” diyemez. Kulislere göre, Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin tekrar dönüp genel başkanlık yapma, partiye dönme ihtimali yok. Aynı gelenekten gelen Ahmet Davutoğlu ise, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’la birlikte üçüncü bir isim. Erdoğan, şöyle bir yol izleyecek: Önce partililere soracak, kamuoyunun görüşleri alınacak. Erdoğan’ın başbakanlığa getireceği kişi, kamuoyu ve partililerin de onay vereceği bir isim olacak.
Kritik soru
Genel başkan yardımcılarını kendi belirleyen Erdoğan’ın, kendisinden sonraki başkan kim olacak sorusunun yanıtı da kongre sonrası çıkacak. Cevabı şu sorunun yanıtı belirleyecek: Binali Yıldırım, Siyasi İşler Başkanlığı’na gelecek mi gelmeyecek mi? Tayyip Bey, kendisini 5 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’na alacak mı almayacak mı? Eğer alır da kendisini Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı’na getirirse, işte kendisinin vekili odur. Her şey Pazar günü yapılacak kongreyle netleşmiş olacak. 50 kişiyle, bir hafta sonra başkanlık divanını belirleyecek. İşaret oradan çıkacak.
İstanbul için ismi geçenler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gelince. Bu da Erdoğan’ın güvendiği bir isim olacak. İstanbul için ismi geçenler şunlar:
Kadir Topbaş, Binali Yıldırım, Aziz Babuşçu. Egemen Bağış. Numan Kurtulmuş. Egemen Bağış, Erdoğan’ın sonradan tanımasına karşı çok güvendiği bir isim. Hatta evin oğlu gibi. Ancak Erdoğan, Egemen Bağış’a bakanlık verse de, Büyükşehir’de şansı yok.
Babuşçu farkı
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu’ya gelince. Meclis Üyesi olarak 2004’de Ak Parti’ye giren Babuşçu, Erdoğan’ın, kendisi İstanbul İl İstanbul yönetimine girdikten sonra tanıdığı bir isim. Yani siyasette mazisi çok yeni. Babuşçu, siyasete eski il başkanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kontenjanından girdi. Babuşçu, Tayyip Erdoğan’ın il başkanı yaptığı bir isim olmamasına karşın, Erdoğan Babuşçu’nun performansını çok beğendi ve son seçimde, kendisine “İl Başkanlığı’nı bırak, milletvekili ol” dedi. Ancak, Babuşçu, il başkanlığında kalmayı tercih etti. Aslında bu, Babuşçu’nun İstanbul’u istediğinin bir işaretiydi.
Kurtulmuş planı
Kulislere göre, Erdoğan’ın düşüncesi Numan Kurtulmuş’u kendisinden sonra partide değerlendirmek. Eğer Erdoğan, Binali Yıldırım’ı MKYK’ya alırsa, bu “Benden sonra Ankara’da ikinci adam ol” demek anlamına gelecek. Binali Yıldırım, İstanbul’a aday olduğu takdirde, milletvekili seçimlerine yaklaşık iki yıla yakın süre kalmış olacak. Başarılı bir bakan olan Yıldırım, yerel seçimler istifa ettiğinde arada 20 aylık süre olacak. O nedenle, zaten kabinede olan bir bakanın istifa etmesine değmeyeceği konuşuluyor. Hatta Yıldırım, bir sonraki hükümette kabine dışından bakan bile olabilir.
İstanbul adaylığı söz konusu değil
Erdoğan, Kurtulmuş’un partide kalıp pişmesini istiyor. Kurtulmuş için düşündüğü, ileride kendi yeri. Erdoğan Kurtulmuş’u Ankara siyasetinde düşündüğü için, İstanbul’a adaylığı söz konusu değil.
Topbaş'ın dezavantajı
İki dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olan ve üçüncü dönem için de adaylığını açıklayan Kadir Topbaş, partisinin yaptırdığı anketlere göre kamuoyunda başarılı bir başkan. Topbaş’ın adı, kendisinden sonra gelen isimlerin 10 puan üzerinde çıkıyor. Rakiplerine göre tek dezavantajı yaşı.
Yine de en güçlü aday
ynı zamanda Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Dünyanın seçtiği bir insanı partisi aday yapmazsa, dünyaya karşı pot kırılmış olacak. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na getirilen birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aday gösterilmemesi, Türkiye’nin iç politikasına tezat oluşturacak. İşte, Erdoğan’ın yakın çevresinde, dünyaya karşı bir fiyasko yaşanmaması için, İstanbul’da şu anda en güçlü aday Topbaş görülüyor.
Hürriyet Haber / Fatma AKSU