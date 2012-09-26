Kilo verip formda kalmak mı istiyorsunuz?

Kilo vermede yardımcı bir yola ne dersiniz?

Bu ürün hızlıca kilo vermenize yardımcı olabilir.. üstelik en iyi tarafı şu..

*Diyet değil

*Egzersiz değil

*Hap değil

*Korse değil

*Hipnoz değil

*Ameliyat değil



"Bu kilo vermeye yardımcı program ile sadece sonunda arkadaşlarım beni güçlükle tanıyabildiler, Sadece iki haftada inanılmaz bicimde vermeme yardımcı oldu!”

Zehra Aydın, Trabzon



“Ameliyat sonrası aldığım kilolardan kısa sürede kurtuldum!” Gökhan Doğançay, Hatay



piyasada bulunan ve sağlığınızı tehdit eden, kullanmaktan tedirgin olduğunuz hapların aksine meyve suyu gibi tüketilir. Bu yepyeni içeceğin içeriğinde bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen enginar özünü, her gün bir dikişte bir şat olarak tüketecek ve 7 gün sonunda yaşadıklarınıza inanamayacaksınız.



• Sinarin… Slim Shot’ın içerisindeki ana madde doğal enginar özüdür. Enginar özünün içerisinde bulunan , yağ emilimini asgariye indirerek, vücutta depo edilen toksinlerin ve yağların kolayca yakılarak atılmasını sağlar.

• Rezene… Kabızlık giderici

• ve Elma Sirkesi… Yağ Yakımı

• Nane aroması

• Vitamin ve mineraller… besleyici ve destekleyici



2 haftalık program için 7 x 2 yania sadece 99,90 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ya da hemen numaralı hattımızı arayın.

"14 gün de fazlalıklarımdan kurtulmama yardımcı olmasını yanında bağırsaklarımı rahatlattı” Hülya Demirci, İstanbul

… ürünümüze o kadar güveniyoruz ki, işinize yaramadığını düşündüğünüz takdirde, boş şişeleri sorgusuz sualsiz iade alacağımızı ve ürün bedelini ödeyeceğimizi %100 Garanti ediyoruz. Bu muhteşem ürüne heme sahip olmak için ya da hemen numaralı hattımızı arayın.