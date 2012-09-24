Kilo veren Ata’yı görenler tanıyamıyor

Ata Demirer, önceki gün eşi Özge Borak'la Nişantaş'ndaydı. Eşiyle bir kafede otorup kahve içen Demirer'in hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Haftanın üç günü boks yapıp, karbonhidratlardan ve şekerden uzak durarak tam 20 kilo verdiği öğrenilen Demirer'i görenler tanımakta zorlandı. Ünlü komedyen, bir süre önce 'Şimdiki halimle kendimi çok daha mutlu hissediyorum' diye konuştu.