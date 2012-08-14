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Kilo almak istiyormusunuz?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler kadar, zayıflıktan şikayet eden, ’kilo alıp daha da güzelleşmek isteyen’ de var

14 Ağustos 2012 Salı 16:52
Kilo almak istiyormusunuz?

İdeal kiloyu bulmak demek, çoğumuzun aklına derhal ‘kilo vermek’ ve hedeflenen kiloya ‘inmek’ tabirlerini getiriyor. Oysa ki ideal kiloya ulaşma isteği; kilo almak, zayıf olmamak isteyenler için de geçerli. Vücut kitle endeksi 0- 18,5 değerleri arasında olanların normalin altında yani düşük kilolu oldukları görülüyor. Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığımızın boy uzunluğumuzun karesine bölünmesi ile hesaplanıyor. Normal değerler ise 18,5 ile 25 arasında. Womenist, kısa sürede kilo almak isteyenler için öneriler sunuyor şimdi de...
Kalori hesabı yapmamak mümkün değil


Nasıl ki kilo verirken daha az kalori almanın yollarını arıyorsak, kısa sürede kilo almak istersek de birkaç ufak hesap yapmamız gerekiyor. Ortalama bir kadın bedeninin günlük kalori ihtiyacı 1800 kaloriyi bulabiliyor. O zaman, günlük kalori alımınızı minimum 2.500 kalori civarında tutmanız, haftada yarım kilo almanızı sağlayabilir. Bu, sağlıksız beslenmeniz anlamına da gelmiyor. En sık tüketilen gıdaların kalori değerleri size bu konuda bilgi verebilir. Porsiyonlarınızı artırmalı ve günde 5 öğün yemeyi denemelisiniz.


Akıllı seçimler yapmalı


Et ve süt ürünleri, balık gibi gıdaları daha çok tüketmeye bakın. Sebze yerine yumurta yemeyi de deneyebilirsiniz. Sebzeden vazgeçemeyenlerdenseniz; bezelye, fasülye gibi protein oranı yüksek olanları tercih edebilirsiniz. Ayrıca patates ve pirinç de içerdikleri yüksek nişasta oranından ötürü kısa sürede kilo almak açısından beslenmede yer verilebileceklerden...


Protein içeriği önemli


Kilo almak için protein ağırlıklı beslenmenizi artırmanız gerekiyor. Vücudunuzun kas gelişimini desteklemek için proteine olan ihtiyacınız oldukça önemli. Ama tabii, sadece protein alarak da beslenmeye kalkmayın. Kilo almanıza yardımcı olan karbonhidrat ve yağları da ihmal etmemelisiniz.


Atıştırmalıklara yönelin, meyve suyuna yer verin


Gün içerisinde yer vereceğiniz yüksek kalorili atıştırmalıklar da hızla kilo almanıza yardımcı olabilir. Ama tabii işlenmiş, bol şekerli, ambalajlı abur cuburları abartın demek istemiyoruz! Yüksek kalorili fakat sağlıksız olmayan; makarna, dondurma, meyve kuruları, yoğurt, kuruyemiş ve çikolata gibi besinlere yönelebilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suları da doğal yollardan sağlıklı kilo almak adına başvurabileceğiniz yollardan bir diğeri.


Egzersiz de kilo aldırabilir


Ama tabii her egzersiz değil. Egzersiz, aslında sadece kilo vermenize değil, almanıza da yarayabilir. İstediğiniz kilo değerine ulaşabilmek için ille de türlü haplar kullanmanıza veya size zarar verebilecek çeşitli yöntemlere başvurmak zorunda değilsiniz. Kas kütlenizi sağlıklı bir şekilde artırarak doğal yollarla da kilo alabilirsiniz. Uygulayacağınız egzersizleri muhakkak sağlıklı beslenmeyle desteklemeniz gerektiğini de unutmayın. Womenist olarak, size birkaç kilo aldıran egzersiz hareketi de sunabiliriz, isterseniz...


İstikrarı elden bırakmayın


Dilediğiniz kilo değerine hızla yükselmek istiyor fakat birkaç haftada istediğiniz neticeyi alamıyor olabilirsiniz. Sabırlı olun ve işin ucunu hemen bırakmayın. Size önerdiklerimizi hatırlamaya, unutursanız dönüp tekrardan bakmaya çalışın. İstikrar kilo verme işlerinde olduğu gibi hızla kilo almada da oldukça mühim. Vücudunuz, belli bir rutini yakalamayı sever ve isteklerinize bu rutinde daha iyi boyun eğer, unutmayın...
Kaynak:Womenist.net

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