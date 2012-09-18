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Kilo Aldırmayan 10 Abur Cubur

Gönül rahatlığı ile yiyelim!

18 Eylül 2012 Salı 11:45
Kilo Aldırmayan 10 Abur Cubur
Yemek yemek, beslenmek; yaşamak için, bir ihtiyaç, olmazsa olmaz bir zorunluluk. Sağlıklı beslenmekse sağlıklı olmamız ve formumuzu korumamız için gereklilik. Beslenmemizi ne kadar kontrol eder ve sağlıklı beslenme kurallarını sürdürürsek zaman içinde ve zaman geçtikçe o kadar sağlıklı ve formda olabiliriz.

Yemek yemek çok zevkli eğlenceli bir faaliyet. Her kes yemek yemeği sever. Bu onun normal ve sağlıklı bir insan olduğunun garantisidir. Teorik olarak ve pratikte harcadığımızdan fazla enerji alırsak kilo alırız. Bu gayet doğal ve sağlıklı bir durum. Ancak beslenmek öyle güzel öyle keyifli bir faaliyet ki başlayınca bitirememek, frene basamamak, yemek yemekte süreklilik, sonunu getirememek, her zaman bir şeyler atıştırma ihtiyacı duymak... gibi süreçler başımıza gelebiliyor. Ve sonuç birkaç kilo fazlalıkla sonuçlanabiliyor. Çaresi kilo aldırmayacak hatta kilo vermemize destek sağlayacak abur cuburları keşfetmekten geçiyor.

Peki nedir bu kilo aldırmayan abur cuburlar?


1- Kuru üzüm + leblebi karışımı = 1' er çay bardağı karıştırıp çantamıza koyabileceğimiz bu karışım bir şeyler atıştırmak istediğimizde keyifli ve besin değeri yüksek tatminkâr bir abur cubur olacaktır.

 

2- Fındık + kuru üzüm karışımı = fındığın kilo vermeye katkısı tartışılmaz, kuru üzüm ile beraber yersek, demir ve flavonoidlerden zengin bir karışım elde ederek metabolizmamızın hızına katkıda bulunmuş oluruz.

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