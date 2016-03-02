Kilise derneğinin kapısını tekmeleyen zanlıların teslim olmas

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kilise derneğinin kapısını tekmeledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Agape Kilisesi Derneği'nin kapısının tekmelenmesi ve girişteki güvenlik kamerasının yönünün değiştirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında teslim olan A.A.Y, S.T, Y.B. ve Y.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

