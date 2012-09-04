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Kılıçdaroğlu’na PKK sorusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP’li yöneticilerin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmecit Tarhan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

04 Eylül 2012 Salı 20:45
Kılıçdaroğlu’na PKK sorusu

Çelik, Halfeti Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Turizm Geliştirme Vakfı Genel Başkanlığı tarafından, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde gerçekleştirilen El Sanatları ve Halfeti Fotoğrafları sergisinin açılışını yaptı.

Sergi sırasında basın mensuplarının soruları yanıtlayan Çelik, 2 gündür kendisinden haber alınamayan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmecit Tarhan ile ilgili bir soru üzerine, İl Başkanı Tarhan'ın kardeşinin, CHP'den yardım istediği hususunun doğru olmadığını belirtti.

Çelik, şu bilgileri verdi: "Olay şu: İl Başkanımızın kardeşi Ramazan Bey, kendisini Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun aradığını ve Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da geçmiş olsun
dileğinde bulunmak istediğini söylüyor. Telefonu, Sayın Kılıçdaroğlu'na veriyor. O da geçmiş olsun dileğinde bulunuyor. Biraz sonra Sayın Gürsel Tekin arıyor. Ben CHP'lilerin bizim il başkanımızın yakınlarını arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunmalarını nezaketli bir tavır olarak değerlendiriyorum. Bunun için teşekkür ediyorum kendilerine."

Kılıçdaroğlu'nun "Kaçırılan il başkanının kardeşi iktidar partisi ile değil de bizi arayarak yardım istiyor. Demek ki biz daha sağduyuluyuz" dediğini ifade eden Çelik "Şimdi bu sözü siz nasıl değerlendirirsiniz? Benim buradan çıkardığım mana şudur. Demek ki Hakkari'de CHP miting düzenlediği zaman nasıl BDP'lilerle bir dayanışma varsa böyle bir dayanışma devam ediyor" diye konuştu.

"PKK'nın sizin hatırınızı daha çok sayacağını mı ima ediyorsunuz?"

"Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Yani PKK'nın sizin hatırınızı daha çok sayacağını mı ima ediyorsunuz?" diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Yani sizin için böyle bir şey varsa bu artı puan mıdır? Bu siyasi sağduyu açısından özellikle sizin artı defterinize mi yazılır? Hani bir BDP'li böyle bir şey dediği zaman veya PKK'nın siyasi uzantıları böyle bir şey dediği zaman buna ben bir anlam verebilirim. Ama CHP'nin Genel Başkanı böyle bir şey söylüyorsa doğrusunu isterseniz bunu ben bir yere oturtamıyorum. Buna bir izah getiremiyorum. Sayın Genel Başkan neyi ima etmeye çalışıyor? PKK'lıların, CHP'li yöneticilerin hatırını sayacağını mı ima ediyor? Bu bence keşke hiç telaffuz edilmeseydi, hiç söylenmeseydi."

"Bunun, yenir yutulur ve kabul edilebilir bir açıklama olmadığını" belirten Çelik, AK Parti İl Başkanı Tarhan'ın, birkaç günden beri ortadan kaybolduğunu ama henüz PKK tarafından kaçırıldığına ilişkin netleşmiş bir şey bulunmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bundan önceki kaçırma olaylarında açıklama yaparak olayları üstlendiğini anımsatan Çelik, bugüne kadar böyle bir açıklama olmadığını, Tarhan'ın terör örgütü tarafından kaçırıldığına ilişkin görgü tanığı da bulunmadığını ifade etti.

"Şu an itibariyle 'il başkanımız kaçırıldı' demiyoruz"

"Dolayısıyla biz şu an itibariyle 'İl başkanımız kaçırıldı' demiyoruz. Ama il başkanı ortadan kayboldu. Bu tabii üzücü bir durum" ifadesini kullanan Çelik, Tarhan'ın akrabaları ile irtibat halinde olduklarını anlattı.

CHP'lilerin Tarhan'ın kardeşini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunmalarını insani ve olması gereken nazik bir tutum diye değerlendirdiklerini kaydeden Çelik, şunları söyledi: "Ama ardından çıkıp da 'İktidar kendi il başkanına sahip çıkamıyor. Bizden medet umuyorlar'... Siz milletvekilinize sahip çıkamadığınız için mi kaçırdılar? Böyle bir ifade olabilir mi? Yani sonuçta Türkiye'deki her insanın başına bir polis, bir asker dikilebilir mi? Siz burada PKK'nın yaptığını sorgulamanız gerekirken, iktidarın burada eğer tavrını sorgularsanız veya bu durumdan yola çıkarak iktidara bunu vurma vesilesi yaparsanız, yaptığınıza siyaset denmez. Onun için ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı yadırgadığımı ve hiç hoş olmadığını ifade etmek istiyorum."
 

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