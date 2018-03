Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fena yüklendi

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ı Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmekle suçlayarak, "Kendi ülkesini, kendi ülkesinin çıkarlarını korumayan adama "hain' denir. Kendi iktidarını başkalarına borçlu olan kişi ülkesine hizmet etmez" dedi.

CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında PM ve YDK üyeleri ile TBMM Grubu'nun iki gün sürecek çalışma toplantısı başladı. Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Wikileaks belgeleri ile ilgili olarak çok önemli bir kitap yayımlandığını ifade ederken, "Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler" adlı kitapta yer alan bir belgeyi gündeme getirdi. Toplumun o kitabı yeteri kadar görmediğini, belgeleri de yeteri kadar değerlendiremediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada bir gerçeğin ortaya çıkması için, bir gerçeğin halk tarafından çok daha iyi bilinmesi için, bu hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet eden bir hükümet olmadığını bilmesi için bu kitaptan bir belgeyi açıklayacağım" diyerek, kitaptaki 6 Haziran 2003 tarihli Wikileaks belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ABD'nin o dönemki Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'ın ABD'ye bir kripto gönderdiğini ifade ederek, kitabın 178. sayfasında yer alan kriptoyu okudu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Generaller için söylüyor, "AKP'den seçilmiş Recep Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır' yani generaller AKP'den seçilen Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır. "Erdoğan çok güçlü bir müttefikimizdir. Generallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelleyicidir. Orgeneral Hilmi Özkök'ün sadakatli duruşu sahiplenilmelidir. Muhalif orgeneraller, Orgeneral Hilmi Özkök'ün çizgisine itiraz etmektedirler. Erdoğan, kendisine desteğin devamı halinde ABD'nin bir müttefiki olarak, Ortadoğu ve Irak dahil olmak üzere Türk hava sahasını, kara ve demiryolları ile Mersin ve İskenderun limanlarını kullanımımıza açacağını taahhüt etmektedir. Ancak Türk ordusundaki üst rütbeli subaylar tarafından sürekli engellenmek istenmekteyiz.' Bu arada karşı çıkan generallerin isimleri de veriliyor. Şöyle bitiriyor kriptoyu: "Bu bakımdan değerlendirildiğinde güçlü bir medya grubunun oluşturulmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.' Tabii Türkiye'de... "Bu konu Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmış olup, gereğinin değerlendirileceği hakkında olumlu değerlendirmelerin yapıldığı ve yapılacağı teyyidi alınmıştır."

Kılıçdaroğlu, son okuduğu kısmın çok önemli olduğunu ifade ederek. "Türkiye'de orduyu geriletmek, ABD'nin çıkarlarını korumak için çok önemli bir medya yapılanmasına ihtiyaç olduğunun, bunun da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşıldığı ve gereğinin değerlendirileceği hakkında, olumlu değerlendirmelerin yapılacağının teyyidinin alındığının" söylendiğini belirtti.

-"BAŞKA ÜLKELERİN ÇIKARLARINI KORUYAN BİR BAŞBAKAN BU ÜLKENİN BAŞBAKAN'I OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Cami avlusunda halk ozanının naaşını istismar edebilirsiniz, ettiniz de. Ama ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu belgenin içerdiği konuları açıkça sormak istiyorum. Bu belge doğru mudur, yanlış mıdır? Bu belgede bahsedile o taahhütleri sen kimden izin alarak verdin? Kendi ülkesinin çıkarlarını değil, başka ülkelerin çıkarlarını koruyan bir Başbakan bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan'ı olamaz. Halkımın görmesini isterim, kalkıyorsunuz, konuşuyorsunuz, kendi ülkenizin çıkarlarını değil başka bir ülkenin çıkarları için o ülkeye söz veriyorsunuz. Buna hukukta ne denir? Takdirini milletime bırakıyorum. Kendi ülkesini, kendi ülkesinin çıkarlarını korumayan adama "hain' denir."

Başbakan'ın belgeler gündeme düştüğünde, belgeleri yayınlayanlara en ağır hakaretlerde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sonra medya büyük ölçüde sesini kesti, konuşmadılar, yazmadılar, ürktüler, korktular. Korkmayan tek organ var, tek makam var, tek kurum var, onun için cesur olun diyoruz, o da CHP'dir. Korkmayacağız" dedi.

-"MEDYANIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU BU BELGE ÇOK İYİ AÇIKLIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Gideceksin, söz vereceksin, sonra döneceksin milletin önünde, "Ben milletimi seviyorum, milletimin çıkarlarını savunuyorum' Kusura bakma, sen bu ülkenin çıkarlarını savunmuyorsun. Herhalde Amerikan Büyükelçisi kalkıp da Amerika'ya yanlış bilgi vermez, "teyidi alınmış' diyor. Bu ne demektir, "konuştuk, evet' demektir. Ne yapacak, bir medya yapılanmasına ihtiyaç duyuyoruz, diyor. Halkımın bilmesini isterim, medyanın içine düştüğü durumu bu belge çok iyi açıklıyor. Türkiye'nin çıkarlarının kime hizmet ettiği, bu hükümetin kime hizmet ettiği çok iyi anlaşılıyor. Demek ki biraz ileri gittiler ki, beyzbol sopasıyla ders verildi, "Bir dakika, fazla ileri gitme' dediler. Geldiğimiz nokta budur" diye konuştu.

-"KENDİ İKTİDARINI BAŞKALARINA BORÇLU OLAN KİŞİ ÜLKESİNE HİZMET ETMEZ"

Bu nedenle CHP'lilere, bu ülkenin yurttaşlarına, yurtseverlere büyük görev düştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz aç kalabiliriz, yoksul olabiliriz, sorunlarımız olabilir ama hiç bir zaman bir başka ülkenin taşeronluğuna soyunmadık, soyunmayacağız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Kendi iktidarını başkalarına borçlu olan kişi ülkesine hizmet etmez. Başkasının atına binen kişi sanır ki ben hedefime gidiyorum. Atın sahibi ıslık çaldığında at sahibine gidecektir, o da üstünde" dedi.

-"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR İKTİDARA İHTİYACI VAR"

Kılıçdaroğlu, "Yeni yasama yılında hepimize büyük görevler düşüyor" derken, meclisin tatil olduğu dönemde partisinin milletvekillerinin çalışmalarından da memnun olduğunu dile getirdi. CHP lideri, "Bundan sonra daha fazla çalışacağız ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım. Türkiye'nin yeni bir iktidara, yeni iklime, yeni bir söyleme, yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı vardır. Ülkeyi seven, cebi için değil ülke için mücadele eden, ülkenin çıkarlarını savunan, bütün dünyadaki devletlerle dost olan, düşman yaratan değil dost kazanan bir yönetime ihtiyacımız var. Onun için bu ülkenin CHP iktidarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Kırılanı, döküleni onaracağız. Gönlü kırılanın gönlünü alacağız, umutsuz olana umut vereceğiz. Hiçbir yurttaşımız arasında ayrım yapmamaya ahdettik, ahdımıza da özen göstereceğiz. Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde her zaman CHP iktidar olmuştur ve Türkiye'yi aydınlığa çıkarmıştır. Şimdi geldiğimiz süreç bize yeni bir görev yüklüyor, bu görevin bilincinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" diye konuştu.