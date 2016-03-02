Kılıçdaroğlu'ndan şehit yakınlarına başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Sur'da şehit olan Can Çalışkan'ın babası Mustafa Çalışkan'ı, Diyarbakır Sur'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Dost'un kardeşi Kürşat Dost'u, Diyarbakır Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Yetkin Erşan'ın babası Yusuf Erşan'ı, Diyarbakır Sur'da şehit olan Astsubay Burhan Kaplan'ın babası Aytüner Kaplan'ı, Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Koca'nın babası Hüseyin Koca'yı, Nusaybin'de şehit olan Mustafa Çetin'in babası Süleyman Çetin'i ve şehit Ferhat Erseçen'in babası Mutafa Erseçen'i telefonla aradı.