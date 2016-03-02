Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele sırasında şehit düşen bazı askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleriyle telefonda görüştüğü, başsağlığı ve sabır dilediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Sur'da şehit edilen İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Can Çalışkan'ın babası Mustafa Çalışkan, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Dost'un kardeşi Kürşat Dost ve Uzman Çavuş Yetkin Erşan'ın babası Yusuf Erşan, Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ömer Koca'nın babası Hüseyin Koca ile Nusaybin'de şehit edilen Mustafa Çetin'in babası Süleyman Çetin'le görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Orduevi'nde vatani görevini yaparken başına düşen buz parçasıyla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen er Ferhat Erseçen'in babası Mutafa Erseçen'i de arayarak başsağlığı temennisinde bulundu.