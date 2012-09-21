Kılıçdaroğlu'ndan karara sert tepki !

Balyoz davasında 34 sanık ise serbest kalırken, 330 sanık 20 yıla varan hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin bu kararını sert bir dille eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Silivri'de hakim var, savcı var, mahkeme var ama adalet yok" dedi.

"Yargıç vicdanıyla karar veren kişidir. Vicdanını siyasi otoritenin emrine verene yargıç denmez" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



''Türkiye'de nereden gelirse gelsin her türlü darbeye karşıyız. Bunu bir köşeye yazacağız. Halktan büyük bir güç yoktur. Onu da bir köşeye yazacağız.



Ama bir ülkede adil yargılama yoksa, kişileri alacaksınız içeri atacaksınız, savunma hakkı vermeyeceksiniz, bunu kabul etmiyoruz. Özel yetkili mahkemeleri kabul etmiyoruz'' dedi.