Kılıçdaroğlu 1 ay sonra Aygün ile görüştü

ANKARA(ANKA) - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti çalışmaları için bulunduğu Tunceli'de bir süre önce PKK tarafından kaçırılan ve iki gün sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'le bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 20 dakika süren görüşme, kaçırılma olayından sonra Kılıçdaroğlu ve Aygün arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu. Hüseyin Aygün, baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadan genel merkezden ayrıldı.