Kılıç: ’’Yeni sezona fiziksel olarak hazırız’’

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Gürses Kılıç, yeni sezona fiziksel anlamda hazır olduklarını söyledi.





Kılıç, hazırlık karşılaşmalarıyla eksiklerini giderdiklerini ifade ederek, "Kırıkhanspor maçında bireysel eksiklik ortaya çıktı. Onu da konsantrasyona bağlıyoruz. Rakibe ve olumsuz sahaya oyuncular tam anlamıyla konsantre olamadı. Bu hazırlık maçlarının da ana amacı zaten eksiklikleri görmek idi. Bizde eksiklerimizi görüyoruz ve son şeklimizi görüyoruz. Kafamızda soru işaretleri varsa bunları gideriyoruz. Bu anlamda hazırlık karşılaşmaları önemliydi" dedi.





Lige en iyi şekilde hazırladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Fiziksel olarak hazırız. Oyun anlayışında da sıkıntımız yok. Biz uyum sorununu çok çabuk atlatmak için hazırlık karşılaşmaları oynadık. İnşallah o da kendiliğinden çabuk gelişir ve hemen atlatırız. Sezon hazırlığını çok iyi geçirdik. Sakat vermeden, fiziksel olarak da istediğimiz seviyeye yaklaştık. Önemli oyuncular aldık. Malatya'ya yakışacağını düşündüğümüz için bu işin içine girdik. Bu işi götürebiliriz. Şehrin kurum ve kuruluşlarının, yönetici ve vatandaşların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.





Kılıç, transfer konusunda ise şunları söyledi: "Bu saatten sonra oyuncu bulmak sıkıntı. Bir uğraşımız var ama zor gözüküyor. Onun dışında da düşünebileceğimiz hazır bir oyuncu olursa olabilir. Ama onun dışında çok zor."