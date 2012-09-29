Kılıç: 'Rakibi iyi analiz ettik'

Ligin 6. haftasında Kasımpaşa antrenörü Fuat Kılıç Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi. Fuat Kılıç açıklamalarında şunları söyledi:

''Maçtan önce belirttiğim gibi takımımız bu maça konsantresi çok yüksekti. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik ona göre oynadık önlemler aldık. Sahada basmadık yer bırakmadık. iyi pres yaptık. Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum.''

Metin Diyadin'in boşlan yerine kendisinin geçmesi ile takımda pozitif, negatif etkiler olup olmadığı sorulduğunda Fuat Kılıç şu cevabı verdi:

''Eğer takımda negatif etki olmuş olsaydı bugün bu skor ortaya çıkmazdı. Takım tamamen o ortamdan çıktı ve maça konsantre oldu. Biz kulübe görevlisi olarak elimizden gelini yapacağız ve takımımızı dışarıya karşı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.