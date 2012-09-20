Kılıç: ’’Bu yol, doğru yol’’

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eyüpspor maçını değerlendirdi.

Maçta iyi bir oyun sergilediklerini belirten Kılıç, ''Burada 2 penaltı pozisyonu var ki, ben tekrar izlediğimde 2'sinin de penaltı olduğunu gördüm. Genelde maçı çok kötü yönetmeyen hakemler, birer tane düdük çalsa, bugün 6 puandaydık. Çok değil 1 tanesini çalsa bugün 4 puandaydık. Ama bunlar futbolun içinde var. Bunları bahane olarak sunmak çok doğru değil. Sunmak da istemiyorum'' diye konuştu.





Anadolu Selçukluspor maçına göre Eyüpspor karşılaşmasında çok daha iyi organize olduklarını söyleyen Kılıç, ancak gol bölgelerinde yeterince desteği sağlayıp, gol vuruşunu yapamadıklarını anlattı. Kılıç, şöyle devam etti:





''Yani 3 puanı getirecek golü, karşı kaleye maalesef atamadık. Ama onun dışında iki hafta arasına baktığımızda bu hafta belirgin bir şekilde yükselen form grafiği ve daha organize, daha iyi bir takım görüntüsü vardı. Bu da bizim için umut, doğru yoldayız. Oyuncularımın hem takım hem de bireysel olarak performanslarından memnunum. İnişler çıkışlar olabiliyor. Kamp dönemini çok formda geçiren oyuncularımızda form düşüklüğü oldu. İnişler çıkışlar hep olacaktır. Formda oyuncu sayısını ilerleyen haftalarda artırdığımız zaman zaten sorunlarımız ortadan kalkacaktır.''





''Bu yol doğru yol. Bu yolda çok başarılı olacağız''





Oyuncuların hepsini daha önceden tanıdığını, bildiğini dile getiren Kılıç, ''Eyüpspor karşılaşmasında Ozan'ın vurduğu kafa gol olsa zaten maç bitmişti. Çünkü üzerine koyarak gidecektik. Fakat bu kadar üst üste talihsizlik bizi biraz sıkıntıya soktu. Tabi bu sıkıntı puan anlamında. Ama eski kamp dönemine doğru gidiyoruz. Bunu biliyoruz. Oyuncularımız benim daha önceden tanıştığım, çalıştığım, bildiğim, karakterlerine ve oyunculuklarına güvendiğim oyuncular. Kafamda en ufak bir soru işareti ya da en ufak bir güvensizlik yok. Biz yolumuzun doğru olduğunu biliyoruz. Yolda biraz inişler çıkışlar olacaktır. Tökezleyeceğiz, taşa basacağız, dikene basacağız ama bu yol doğru yol. Bu yolda çok başarılı olacağız'' diye konuştu.





Taraftarlarının, tesislere gelerek takımlarını Eyüpspor maçına konvoy eşliğinde götürdüğünü anımsatan Kılıç, Malatya'nın önemli bir şehir olduğunu belirtti. Kentte beklentisiz seven ve kulübüne destek olan bir taraftar bulunduğunu ifade eden Kılıç, ''Belki çok aşırı eleştiriler olacakken, belki aşırı takıma vurulacakken taraftar son noktayı koydu. Ve 'biz bu takımın arkasındayız, biz bu takımın sahibiyiz' dedi. Takımlarına kucak açtılar. Belki de bir çok kesim de geri adım atmak zorunda kaldı. Biz bunun farkındayız. Oyuncularımız bunun farkında. Bundan sonraki süreçte onlar için de bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız. Böyle devam ettiği sürece bu takım başarıya ulaşacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.