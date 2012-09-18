Kılıç bıraktı işte nedeni

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'u şampiyon yaparak PTT 1.Lig'e çıkartan Kemal Kılıç, görevini bırakan ilk hoca oldu. Flaş transferler yapmasına rağmen geride kalan 4 haftada beklentilerin uzağında kalan Güneydoğu ekibinde yönetim, tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşme karşılıklı olarak feshedilirken, Kılıç konunun perde arkasını TRT Spor'a anlattı. Başarılı çalıştırıcı, "Burada çok güzel günler geçirdim. Ancak böyle olması gerekiyormuş. Bana kalırsa aldığımız sonuçlar o kadar da kötü değil, henüz ligin başındayız. Söyleyecek fazla bir şey yok. Kimseye kırgın değilim. Kararı zaten karşılıklı verdik" dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Kılıç, "Onlarla aramda asla problem olmadı. Hepsine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Umuyorum takım hedeflerine ulaşır" diye konuştu.