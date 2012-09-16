Kılıç: '1 puanla yetindik'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kılıç, Manisaspor mücadelesine kazanmak için çıktıklarını ancak 1 puanla yetindiklerini kaydetti.





Rakip kalede 4-5 gol pozisyonlarının bulunduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:





''3 maçlık periyodu değerlendirdiğimizde ligin başı, böyle düşündüğümüzde iki tane şampiyonluğa oynayan takımla deplasmanda berabere kaldık, kaybetmedik. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde iyi işler yaptık diyebiliriz. 60 dakika boyunca kazanmaya daha yakın olan takımdık diyebiliriz. Ligde iddialı takım olma hüviyetine bürünmek istiyoruz.''