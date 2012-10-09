Samsun’da 43 yaşındaki Ender Çavuş, 2 çocuğunu teslim etmek için yanına gittiği eski eşi 30 yaşındaki Nuray U.’yu yüzünden, başından ve ellerinden falçatayla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık Çavuş ifadesinde, "Yeniden bir araya gelecektik. Başka biriyle yaşadığını öğrenince çok sinirlendim. Bana, ’Ben o..ysam, sen de k..tsın deyince gözüm döndü" dedi. Genç kadın ise yüzü kesildiği için aynaya bakamadığını söyleyerek, "Yüzüne kezzap atacağım diyordu. Falçatayla kesti" diyerek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi’nde yaklaşık 11 ay önce meydana gelen olayda, 10 yıllık evli olan bir fabrikada işçi olarak çalışan Ender Çavuş ile Nuray U. 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanmanın ardından zaman zaman Çavuş, eski eşine barışmak için yalvardı. Genç kadının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine olay günü Nuray U.’yu cep telefonundan arayıp çocuklarına bayramlık elbise almak isteğini söyleyerek buluşma isteğinde bulundu. Eski eşine barışma isteğini tekrarlayan Ender Çavuş, olumsuz yanıt alınca iddiaya göre Nuray U.’yu falçatayla yüzünden, başından ve ellerinden yaralayıp kaçtı. Yaralı kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ender Çavuş da olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

’ÇOCUKLARIMIN YANINDA UYUŞTURUCU KULLANMIŞ’

’Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Çavuş, boşandığı eşini suçlayarak şunları anlattı: "Bu olayın tek sebebi eski eşimin beni barışacağız diye kandırıp oyalaması ve çocuklarımın yanında uyuşturucu kullanmasıdır. Çocuklarımı bana göstermiyordu ve kaçırıyordu. Bir hafta kendisini aradım. Başka bir adamla birlikte yaşadığını öğrendim. Kızım da bana, anneleri ve birlikte olduğu kişinin yanlarında uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Buluştuğumuz gün kendisine duyduklarımın doğru olup olmadığını sordum. Kızımın yüzüne tükürüp, bana ’Ben o...uysam, sende k....tsın’ diye bağırmaya başladı. O kızgınlıkla falçatayı çıkarıp yüzüne doğru salladım."

’HİÇ KONUŞMADAN FALÇATAYLA SALDIRDI’

Polis korumasıyla mahkemeye katılan Nuray U. ise eski eşinin boşandıktan sonra kendisini sürekli tehdit etiğini ileri sürerek şöyle konuştu: "Eski eşim barışmak istiyordu. Ancak ben kesinlikle barışmak istemediğimi söyleyince tehditleri devam etti. Ben de hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay günü beni cep telefonumdan arayıp çocuklarımıza kıyafet alacağını söyleyince bende kızımı alıp gittim. Aramızda hiç bir konuşma olmadan, bir şey söylemeden falçatayla bana saldırdı. Anlattıklarının hiçbiri doğru değildir. Uyuşturucu kullanmıyorum. Bu olaydan önce de ’yüzüne kezzap atacağım, seni kimseye yar etmeyeceğim’ diyerek beni tehdit ediyordu."

Mahkemede olayın tek görgü tanığı olan çiftin 10 yaşındaki kızları F.S.Ç. de dinlendi. Küçük kız olayda sadece babasının elini tutmaya çalıştığını hatırladığını gözyaşları arasında söyledi. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

DHA