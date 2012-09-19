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Kerem Gönlüm: 'Milli görevden kaçılmaz'

Enes olayı sonrası tatilini yarıda kesip, Basketbol Milli Takımı'na katılan Kerem Gönlüm, "Davet alınca, hiç düşünmedim" dedi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:15
Kerem Gönlüm: 'Milli görevden kaçılmaz'
Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri öncesi Enes Kanter'in milli daveti geri çevirmesi üzerine, kadroya çağrılan Kerem Gönlüm, "İki elim kanda olsa bile ay yıldızlı formayı giyerim" ifadelerini kullandı. Sezon öncesi Harun Erdanay ve Tanjeviç'le görüşme yaptığını belirten Gönlüm, "Sakatlık nedeniyle iyi bir sezon geçirmemiştim. Yeni sezona kendimi hazırlamak için milli takımdan affımı istedim. Ancak daha sonra Enes Kanter olayı meydana geldi. Ben de o sırada ailemle birlikte tatilteydim. Erdenay, beni arayarak çağırdı. Hiç düşünmeden evet dedim. Tatilimi yarıda keserek, uçağa atladım ve kampa katıldım. Milli Takım'dan kaçma gibi bir lüksümüz olamaz. Genç bir kadromuz vardı, grup ikincisi olarak vizeyi aldık" dedi.

Final-Four'a talibiz
 
An adolu Efes formasını giyen Kerem Gönlüm, THY Avrupa Ligi için iddialı konuştu. Tecrübeli basketbolcu, "Biz Anadolu Efes olarak Final-Four biletine talibiz. Çok iyi ve geniş bir kadromuz var" ifadelerini kullandı. Basketbol Birinci Ligi'ne de değinen Gönlüm, "Biz, G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Banvit kadrolarını çok iyi oyuncularla takviye etti. Çok kaliteli geçecek" diye konuştu.
 
Kaynak: Fehmi Özgüler / Sabah 
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