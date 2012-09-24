Kerem Gönlüm’den milli takım açıklaması

Anadolu Efes ve milli takım formasını terleten Kerem Gönlüm, yaptığı açıklamada, geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdiğini hatırlatarak, ''Yetkililerle konuştuğumda ailemle zaman geçirmek istediğimi söylemiştim. Onlar da kabul ettiler. Ancak beklenmedik durum ortaya çıktı. Tekrar beni davet ettiler. Tatilde yavaş yavaş çalışıyordum. Belki de bütün sezon beni götürecek Bormio kampını kaçırdım. Ancak milli formayı reddetmem söz konusu değildi. Buna fedakarlık demeyelim, benim oraya gelmem gerekirdi'' dedi.





Genç oyunculara da milli takımın önemini anlattığını kaydeden tecrübeli oyuncu, ''Onlara 'Bu formanın kıymetini bilmeniz lazım. Yerinizde olmak isteyen milyonlarca genç var' dedim. Zaten milli forma her şeyin üstünde. Hepimiz kendi kulüplerimizin formalarını çıkarıp tek çatı altında mücadele ediyoruz. Takımda genç bir kadro olduğu için ve onlara ağabeylik yapabileceğimi düşündüğümden seve seve tatilimi bırakıp geldim'' diye konuştu.





''Keyif, Türk sporuna pozitif enerji verir''





(A) Milli Basketbol Takımı'nın organizasyonlarda kazandığı başarılara rağmen hala bir güvensizlik ortamı olduğunun hatırlatılması üzerine milli oyuncu, şunları söyledi:





''Elde edilen başarılar küçümsenecek başarılar değil. Milli takımda bir sürü dedikodu çıktı. Genç kardeşlerim için üzüldüm. Henüz kariyerlerinin başındalar. Kimse milli takımın başarısızlığını istemez. Türk sporunun geldiği nokta çok iyi. Avrupa basketbolunda kriz varken Türkiye FIBA'nın göz bebeği durumunda. Spor bir keyif. O güvensizlik ortamı olacak. Ama işin keyfine varmak lazım. Keyif olursa o pozitif enerji ile Türk sporu çok iyi yerlere gelecektir.''





Elemelerde kötü oynadıkları maçlar da olduğunu kaydeden Kerem Gönlüm, İtalya maçlarını ise şanssız bir şekilde kaybettiklerini dile getirdi.





''En azından bir takımla dörtlü final olmalı''





Anadolu Efes'in yeni sezondaki hedefleriyle ilgili görüşlerini aktaran lacivert-beyazlı oyuncu, ''Anadolu Efes'in sezon hedefleri belli. Bu sezon Avrupa'da kriz varken, birçok büyük ve bütçeli takım önemli oyuncusunu kaybetmişken Fenerbahçe Ülker olsun Anadolu Efes olsun, en azından bir takımın dörtlü final yapması gerektiğini düşünüyorum. Kadrolar o şekilde oluşturuldu'' diye konuştu.





Tecrübeli basketbolcu, Anadolu Efes'in son sezonlarda istediği sonuçlara ulaşamaması ve eksiğin ne olduğu yönündeki soruyu ise ''Birçok şey eksik ki maalesef hedeflediğimiz başarılara ulaşamıyoruz. Bu sezon oluşturulan kadro çok güçlü. Ancak güçlü olmak ve para harcamak önemli değil. Bunu futbolda da görüyoruz. İspanya'da Real Madrid yıllardır para harcıyor, ama uzun bir aradan sonra geçen sezon şampiyon olabildiler. Başarıda sistemin oturmuş olması, uyum ve arkadaşlık ortamı önemli. Her sezon birçok oyuncu da gelip gidiyor. O da bir etken. Antrenörlerimiz değişiyor. Umarım uyumu yakalayıp istediğimiz sonuçları alırız'' şeklinde yanıtladı.





Kerem Gönlüm, sezon içindeki avantajları konusunda ise ''En önemli avantajımız antrenörümüz Oktay Mahmuti olacak. Anadolu Efes ekolünü bilmesi büyük bir avantaj. Oyuncuların kalitesi çok iyi. Kemikleşen Türk oyuncuların birçoğu takımda kaldı'' dedi.





Kariyeri





Lacivert-Beyazlı oyuncu, 35 yaşına rağmen kendini çok iyi hissettiğini ve basketboldan keyif aldığı süre boyunca oynamaya devam edeceğini dile getirdi.





Geçen sezon çok ciddi sakatlık geçirdiğini belirten Kerem Gönlüm, ''Birçok insan 'bu yaşta geri dönemez' dedi. Ama profesyonel yaşamak ve iyi çalışmak önemli. O disiplinle buralara geldim. Umarım bu şekilde genç arkadaşlara örnek olurum. Basketbol oynamanın yaşı yok. Ben 19 yaşında profesyonel oldum. Hayatta karşıma çıkan zorluklar ne olursa olsun pozitif düşünceyle her şeyi yoluna koymaya çalışıyorum. Kendimi ne kadar iyi hissedersem oynayacağım. Sahada olmaktan keyif alıyorum. Hazzım kaybolursa bırakmayı düşünmeye başlayabilirim'' diye konuştu.





Tecrübeli oyuncu, basketbolu bıraksa bile sistemin içinde devam etmek istediğini kaydederek, ''Bizi idol olarak gören genç oyuncularla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum'' dedi.