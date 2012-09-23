Kendini kaplana yedirdi!

Amerika’da intihar etmek isteyen bir genç hayvanat bahçesindeki kaplanın kafesine girdi. Görevliler tarafından kurtarılan gencin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden 25 yaşındaki David Villalobos intihar girişiminde bulundu. 180 kiloluk Bachuta isimli Sibirya kaplanının kafesine atlayan genç görevlilerin müdahalesiyle kurtuldu. 10 dakikaya yakın kafeste kalan genç omzu, sırtı ve bacaklarından derin yaralar aldı.

Bir kolu ve bacağı kırılan Villalobos’u kurtarmaya gelen görevliler yangın söndürme tüpüyle kaplanı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hemen hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayı duyunca şok olan gencin kız kardeşi “O herkesi çok severdi. Böyle bir şeyi nasıl yaptı, bilmiyorum” dedi.

Hayvanat bahçesi müdürü Jim Breheny ise “Çalışanlar zamanında müdahale etti. Yoksa çok korkunç bir son yaşayabilirdik” diyerek görevlilerin hiçbir hatasının olmadığını belirtti. Villalobos’un olaydan kısa bir süre önce kaplanın resmini çekip Facebook sayfasına yüklediği açıklandı.