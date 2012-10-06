Kenan son ayağa 4. başlıyor

Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek sezonun son yarışı için sıralama turları yapıldı. Daha önce dünya şampiyonluğunu garantileyen Kenan Sofuoğlu, 1.41.937'lik zamanıyla yarışmaya 4. sırada başlamaya hak kazandı.
Fransa yarışına Avustralyalı Broc Parkes ilk sıradan, Fransız sporculardan Fabien Foret ikinci, Jules Cluzel de üçüncü sıradan başlayacak.
Genel klasmanda Kenan Sofuoğlu'nun 218, Cluzel'in 185 ve Foret'in ise 160 puanı bulunuyor.
Yarın TSİ 14.30'da koşulacak yarış sonrası Sofuoğlu, şampiyonluk kupasını alacak.