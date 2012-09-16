Kenan Sofuoğlu şampiyonluğa koşuyor

Sakarya'da bulunan Kenan Sofuoğlu Motosiklet Pistinde koşulan Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'na Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya'dan 49 sporcunun katıldı.





Süpermoto Open, Süpermoto B, Süpermoto C ve Süpermoto Junior olmak üzere 4 kategoride yapılacak olan yarışların ilk ayağında Dünya Süpersport Şampiyonasında yarışan Kenan Sofuoğlu'da katıldı.





Katıldığı Süpermoto Open yarışmasının ilk ayağını birinci bitiren Sofuoğlu, ikinci yarışa önümüzde ki hafta Portekiz'de koşulacak yarışı riske etmemek için çıkmadı.





Kendisini izlemeye gelen sporseverler ve hemşerilerinin karşısına çıkmamasının olmayacağını dile getiren Sofuoğlu, "Kendimde çok çıkmak istiyordum. Burada bir Avrupa Şampiyonası oldu. Çıktığım yarışı da kazandım. Burada bulunmak benim için son derece güzel oldu" dedi.





23 Eylül'de Portekiz'de yapılacak olan Dünya Süpersport Şampiyonasında sezonun 12. Yarışını ilk dört sırada bitirmek istediğini kaydeden Sofuoğlu, "İnşallah haftaya ilk dörde girersem Dünya Şampiyonluğunu garantileyeceğim. İnşallah haftaya yapılacak olan yarışı ilk dörtte tamamlayarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.



