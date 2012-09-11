Kenan Sofuoğlu Pisti kapılarını açıyor

Kenan Sofuoğlu Pisti bu hafta sonu ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Süpermoto Şampiyonaları,15-16 Eylül tarihlerinde Kenan Sofuoğlu Pisti'nde düzenlenecek. Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 2012 yılının şampiyonlarının belirleneceği son ayak yarışına yabancı sporcuların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.





İlk kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Kenan Sofuoğlu Pisti yeni düzenlemelerle şampiyonaya hazır hale getirildi. Dünya standartlarına sahip pist, şampiyona için yeniden düzenlenirken, yeni padok alanı ve pist giriş-çıkışlarıyla daha da güvenli hale getirildi.





15 Eylül Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından sıralama antrenmanlarıyla start alacak Avrupa Şampiyonası, 16 Eylül Pazar günü birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.





Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonaları'nda Türkiye takım olarak şampiyonluk mücadelesi verecek.