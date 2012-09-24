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Kenan Sofuoğlu Dünya şampiyonu

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz yarışını ikinci sırada bitirerek Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2012 sezonunun tamamlanmasına bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 11:46
Kenan Sofuoğlu Dünya şampiyonu

 

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz yarışını ikinci sırada bitirerek Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2012 sezonunun tamamlanmasına bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Zorlu virajlar''ın adamı Kenan Sofuoğlu

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen pes etmeyen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun önlenemez yükselişi devam ediyor.

Bu sezon yarışmalarda diskalifiye edilen, birinciliği elinden alınan, sol dizine platin takılan ve babaannesini kaybeden Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. şampiyonluğunu elde ederek adeta kaderine meydan okudu.

Çocuk yaşta, motor tamircisi baba İrfan Sofuoğlu'nun tamirhanesinde motorlarla tanışan Sofuoğlu, ağabeyleri Bahattin ve Sinan ile birlikte bir motor aşığı olarak büyüdü. Bu iki tekerlekli araç, Sofuoğlu'nun kanına öylesine girmişti ki, ağabeyini motor kazasında kaybetmesi bile onu pistlerden koparmayı başaramadı.

Depremden sağ çıktı ama...

1999 Gölcük depreminde yerle bir olan apartmanlarından ailesiyle birlikte sağ çıkmayı başaran Sofuoğlu'nun başına gelen üzücü olaylar bununla sınırlı kalmadı. Büyük ağabeyi Bahattin'i 2002 yılında otomobil kazasında kaybeden Sofuoğlu, bir diğer ağabeyi Sinan'ı ise 2008 yılında pistlerde kaybetti. Sinan Sofuoğlu'nun İzmit Körfez Pisti'nde antrenman sırasında geçirdiği kazayla hayatını kaybetmesi, aileyi adeta yıktı. Anne ve baba Sofuoğlu, kazanın ardından Kenan'ın yarışmasına şiddetle karşı çıktı. 

Ailesini ikna ederek pistlere dönen Sofuoğlu, bu sezon da üst üste şanssız olaylar yaşadı. Mart ayında, 2. ayak yarışına hazırlanmak için katıldığı İtalya Şampiyonası'nın test antrenmanlarında kaza geçiren Sofuoğlu, dizinden sakatlandı. Ameliyat olan Sofuoğlu'nun sol dizine platin takıldı.

Siyah bayrakla diskalifiye oldu

Milli sporcu, İtalya'nın Imola Pisti'nde yapılan sezonun 2. yarışında, yarışı lider sürdürürken bir virajda pist dışından geçiş yapınca yarış komitesinden ''siyah bayrak'' gördü ve diskalifiye edildi.

Sofuoğlu, İtalya dönüşü babaannesi Gülizar Sofuoğlu'nu kaybetti. Geçen yıl hayata gözlerini yuman babasının ardından babaannesini de kaybetmesi, ailesine düşkünlüğü ile bilinen Kenan Sofuoğlu'nu derinden sarstı.

Temmuz ayında İspanya Motorland Aragon Pisti'ndeki 7. ayak yarışında Fransız Fabien Foret'e kafa atttığı gerekçesiyle Sofuoğlu, 4 sıra geriye düşme cezası aldı. Yarışı 1. sırada bitiren Sofuoğlu, aldığı ceza nedeniyle 5. sayıldı. 

Hayatındaki ''zorlu viraj''lardan yılmayan Sofuoğlu, tüm yaşadıklarına rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ayak koşusunu birinci sırada tamamladı ve sezon bitimine bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Daha önce 2007 ve 2010 yıllarında da şampiyon olan Sofuoğlu, böylece Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3 kez birinci olan ilk pilot unvanını da elde etti.

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