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Kenan Sofuoğlu çiçeklerle karşılandı

Dünya Süpersport Şampiyonası'nda sezonun tamamlanmasına 1 yarış kala şampiyonluğunu ilan eden ve 3. kez bu unvanı kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İstanbul'a geldi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 23:25
Kenan Sofuoğlu çiçeklerle karşılandı
Hafta sonu yarıştığı Portekiz'den Atatürk Havalimanı'na gelen Kenan Sofuoğlu, annesi Nurhayat Sofuoğlu, aile fertleri, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda seveni tarafından karşılandı.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Kenan Sofuoğlu, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratları eşliğinde uzun süre omuzlarda kaldı. Şampiyon sporcu, sonrasında sevincini annesi ve ailesiyle paylaştı.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, ilk şampiyonluğunu 2007 yılında aldığını hatırlatarak, ''İkinci şampiyonluğumu 2010'da, 3'üncüsünü de bu yıl kazandım. Bence bir sporcu için en önemli şey, uzun yıllar boyunca başarılı olmak. Bizim yaptığımız iş de buydu. Çalışmalarıma devam edeceğim. Fransa'daki final yarışına iyi hazırlanıp, 2012'yi en iyi şekilde bitireceğiz'' şeklinde konuştu.

''Şampiyonluğa bir anlamda hazırdık''

Portekiz'deki yarış öncesinde şampiyonluğa hazır olduklarını belirten Kenan Sofuoğlu, amaçlarının Partimao Pisti'nde kazanmak değil, şampiyonluğu riske atmamak olduğunu ifade etti.

Başarılı motosikletçi, 10 yıl boyunca şampiyon olamamış Kawasaki Lorenzini takımıyla bu başarıyı elde etmesinin ayrı bir anlamı olduğunu aktararak, ''Bütün sezon en fazla puanı biz toplamıştık. Amacımız Portekiz'deki yarışı kazanmak değildi. Şampiyonluk için puan toplamaktı. Şampiyonluğu riske atmadık. Yarışta ikinci olmam, şampiyonluk için yeterli oldu. Daha önce şampiyon olmuştum ama Kawasaki Lorenzini markasıyla ilk defa şampiyon oldum. Daha önceki 10 yıl boyunca şampiyon olamamış bir marka ile şampiyon olmak Avrupa'da iyi ses getirdi'' ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki iki sezonda kendisi adına iyi gelişmelerin olacağının altını çizen Sofuoğlu, ''Bu sabah Kawasaki firmasıyla görüşmeleri yaptık. Büyük ihtimal devam edeceğim. Aynı yıl içinde de farklı bir kategori olan Superbike için testlere başlayacağım. İnşallah önümüzdeki iki yıl güzel şeyler olacak'' diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, daha sonra omuzlar üzerinde havalimanından ayrılırken, kendisini bekleyen üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarıldı. Milli sporcuya bu turda motosikletçi arkadaşları da eşlik etti.
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