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Kenan Evren duruşmaya gelemez

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 12 Eylül Davası’nın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen raporda, sanık Kenan Evren’in duruşmaya katılmasının ’’tıbbı açıdan uygun olmadığı’’ bildirildi.

22 Ağustos 2012 Çarşamba 16:36
Kenan Evren duruşmaya gelemez

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Evren'in ''yaşı ve durumu dikkate alınarak, duruşmada hazır bulunmasının hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı''na ilişkin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden isteği rapor mahkemeye ulaştı.

Raporda, Evren'in, duruşmada ''oturarak veya ayakta ifade vermesinin tıbbi açıdan uygun görülmediği'' belirtildi.

Sanık Tahsin Şahinkaya'nın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden istenen sağlık raporunun ise mahkemeye henüz ulaşmadığı öğrenildi.
Mahkeme, gelen raporlar doğrultusunda sanıkların ifadelerinin nasıl alınacağına gelecek duruşmada karar verecek.

Sanıkların sağlıklarının duruşmaya gelmelerine elverişli olup olmadığının sorulduğu İstanbul Adli Tıp Kurumu, kronik hastalıkları ve yaşları nedeniyle uzun süre efor gerektiren durumlar ve stresli ortamlarda, sanıkların kardiyak-nörolojik hastalıklarının hayati tehlike yaratabileceğini ve doktor eşliğinde mahkemeye gelerek ifade vermeleri durumunda dahi, hayati tehlike riskinin gerçekleşmesi halinde, tıbbi müdahalenin yeterli olmayabileceğini belirtmişti.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, sanıkların ifadelerinin sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınmasını talep etmiş, müdahil avukatları ise raporu kabul etmeyerek ''bağımsız sağlık kuruluşlarından rapor alınmasını'' istemişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi de sanıkların üniversite hastanelerine sevk edilmesine, gerektiğinde doktor ve sağlık ekipmanıyla mahkemeye gelerek ifade vermeleri durumunda hayati tehlikeyle sonuçlanacak bir durumun oluşup oluşmayacağına ilişkin rapor alınmasına karar vermişti.
Evren ve Şahinkaya, 12 Eylül Davası'nın daha önceki celselerinde hazır bulunamamıştı.

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