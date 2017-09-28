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Kenan Doğru kimdir? Emrah Serbes'in arkadaşı

Kenan Doğru kimdir? Bugün gündeme bomba gibi düşen itiraftan sonra gözler Kenan Doğru'ya çevrildi. Emrah Serbes'in çok yakın arkadaşı onun için cezaevinde 1 haftadır yatıyordu.

28 Eylül 2017 Perşembe 13:45
Kenan Doğru kimdir? Emrah Serbes'in arkadaşı

Emrah Serbes'in itirafında kaza sebebiyle 1 haftadır benim yerime cezaevinde yatan Beşiktaş tribününden arkadaşım dediği Kenan Doğru kimdir? Serbes'in sözlerinde benim için ömür boyu bu cezayı yatabilecek kadar delikanlı arkadaşım dediği Kenan Doğru merak ediliyor. 

Kenan Doğru kimdir?

Emrah Serbes'in arkadaşı Kenan Doğru Beşiktaş tribünenden tanınmış bir isim. Hatta kısa bir dönem kısa filmde rol almıştı. 2011 yapımı Pastel filmiyle boy gösteren Kenan tanındık bir isim değil.

Kara Kartal hayranı!

Kenan Doğru tribünde yatan tribünde kalkan bir isim. Hayko Cepkin, Emrah Serbes gibi ünlü isimlerle sıkı diyaloglar içinde. 

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